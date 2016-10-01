خطير و بالفيديو.. عصابة مسلحة خربوا سيارات حي النهضة اخربوا..وهذا ما وقع

شهد حي النهضة بمدينة تمارة، ليلة اليوم الجمعة، حادثا خطيرا، أبطاله مجموعة من الأشخاص المسلحين كانوا في حالة تخدير، قاموا بتخريب العديد من السيارات.

"شوف تيفي"

شهد حي النهضة بمدينة تمارة، ليلة اليوم الجمعة، حادثا خطيرا، أبطاله مجموعة من الأشخاص المسلحين كانوا في حالة تخدير، قاموا بتخريب العديد من السيارات.

وتداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية مقطع فيديو جد خطير، يظهر اللحظات الأولى التي أعقبت هذا الهجوم المسلح، مع معلومة تفيد بأن أشخاصا "مقرقبين" مسلحين بالسيوف، خربوا حوالي 15 سيارة وسرقوا ممتلكات المواطنين.

وطالب متداولوا هذا الفيديو المصالح الأمنية بالتحرك السريع والفوري واعتقال أفراد هذه العصابة الخطيرة.%MCEPASTEBIN%