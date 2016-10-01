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الرئيس السينغالي.. نعتز باستقبال الملك محمد السادس الذي سيلقي خطاب المسيرة الخضراء لأول مرة خارج المغرب
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 22:32 الرئيس السينغالي.. نعتز باستقبال الملك محمد السادس الذي سيلقي خطاب المسيرة الخضراء لأول مرة خارج المغرب | بوليتيك
الرئيس السينغالي.. نعتز باستقبال الملك محمد السادس الذي سيلقي خطاب المسيرة الخضراء لأول مرة خارج المغرب
أعرب الرئيس السينغالي ماكي صال ،مساء اليوم الجمعة، عن اعتزازه و فخره كرئيس دولة باستقبال الملك محمد السادس، الذي سيحط الرحال ابتداء من الأحد بالعاصمة دكار في إطار زيارة رسمية قادته إلى مجموعة من

شوف تيفي:م غ
أعرب الرئيس السينغالي ماكي صال ،مساء اليوم الجمعة، عن اعتزازه و فخره كرئيس دولة باستقبال الملك محمد السادس، الذي سيحط الرحال ابتداء من الأحد بالعاصمة دكار في إطار زيارة رسمية قادته إلى مجموعة من الدول الافريقية.

و قال ماكي صال في تصريح للصحافة بمناسبة توجيه الملك لخطاب المسيرة من دكار، "كل الشرف للسينغال أن تستقبل الملك محمد السادس و انطلاقا من رمزية هذا التاريخ قرر أن يلقي ملك المغرب خطابه التاريخي..هذا شرف لنا كونه أول خطاب من خارج التراب الوطني.."
وكما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي" فإن الملك محمد السادس سيلقي خطابه السامي بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء ، إلى شعبه من العاصمة السنيغالية دكار.

وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم الجمعة، أن الملك محمد السادس، سيقوم ابتداء من يوم الأحد 6 نونبر 2016 ، بزيارة رسمية لجمهورية السنغال، سيجري خلالها محادثات رسمية مع الرئيس السنيغالي ماكي صال، كما سيترأس قائدا البلدين حفل توقيع عدة اتفاقيات ثنائية، في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القيام بمجموعة من الأنشطة في عدد من الميادين.

 

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الخطاب العاصمة السنغالية دكار

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أمس 19:27 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

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