عاجل..انتهاء مسيرة الحسيمة السلمية التضامنية مع محسن فكري.. وهذه هي التفاصيل

انتهت قبل قليل مسيرة الحسيمة الاحتجاجية والتضامنية مع المرحوم محسن فكري في هدوء وسلم كبير، استحسنه جميع الحاضرين بعين المكان.

"شوف تيفي"

انتهت قبل قليل مسيرة الحسيمة الاحتجاجية والتضامنية مع المرحوم محسن فكري في هدوء وسلم كبير، استحسنه جميع الحاضرين بعين المكان.

وشارك في هذه المسيرة التي جابت مختلف أحياء مدينة الحسمية الآلاف من أبناء المدينة الريفية الذين رفعوا خلالها العديد من الشعارات السلمية والحضارية المطالبة بإسقاط الفساد ومحاسبة المسؤولين عن وفاة الراحل محسن فكري الأسبوع الماضي.

وإلى جانب الحسيمة فإن العديد من مدن الشمال، ومن بينها الناظور وتطوان شهدت وقفات مشابهة، مرت بدورها في أجواء سلمية هادئة.



