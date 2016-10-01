الملك يقوم ابتداء من يوم الأحد المقبل بزيارة رسمية لجمهورية السينغال ويلقي بدكار خطاب المسيرة الخضراء

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر حصري ،يلقي الملك محمد السادس خطابه بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إلى شعبه من العاصمة السنيغالية دكار.

''شوف تيفي''

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر حصري ،يلقي الملك محمد السادس خطابه بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إلى شعبه من العاصمة السنيغالية دكار.

الأنشطة الملكية

وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم الجمعة، أن الملك محمد السادس، سيقوم ابتداء من يوم الأحد 6 نونبر 2016 ، بزيارة رسمية لجمهورية السينغال، سيجري خلالها محادثات رسمية مع الرئيس السنيغالي ماكي صال، كما سيترأس قائدا البلدين حفل توقيع عدة اتفاقيات ثنائية، في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القيام بمجموعة من الأنشطة في عدد من الميادين.