سار للمغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية في ألمانيا.. هذا هو القرار الألماني الجديد بخصوص طردهم من البلاد

رفضت الغرفة العليا للبرلمان الألماني، ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من المغرب والجزائر وتونس، وذلك بالرغم من المجهودات التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجلينا ميركل قبل أشهر لتنفيذ

"شوف تيفي"

رفضت الغرفة العليا للبرلمان الألماني، ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من المغرب والجزائر وتونس، وذلك بالرغم من المجهودات التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجلينا ميركل قبل أشهر لتنفيذ هذا القرار.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية، فإن وزير الهجرة توماس دي ميزيير،عبر عن غضبه الشديد من قرار الغرفة العليا للبرلمان الألماني ووصفه بغير المفهوم بعدما كانت الغرفة السفلى، قد أقرت شهر ماي المنصرم طرد آلاف المهاجرين المغاربيين نحو دولهم الأصلية٬ وهو ما لم يعد ممكنا بعد إسقاط الغرفة العليا لهذا القرار.

وتجدر الإشارة إلى أن الآلاف من المهاجرين المغاربة المتواجدين بالديار الألمانية، كانوا متخوفين من تعرضهم للطرد من ألمانيا بعد قرار الغرفة السفلى الذي استندت عليه من خلال أحداث التحرش التي وقعت في احتفالات أعياد الميلاد بداية السنة الجارية.