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خاص ..مجلس المستشارين يتراجع عن مقترح تخصيص مساعد لأعضائه مقابل 5000 درهم
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 20:40 خاص ..مجلس المستشارين يتراجع عن مقترح تخصيص مساعد لأعضائه مقابل 5000 درهم | بوليتيك
خاص ..مجلس المستشارين يتراجع عن مقترح تخصيص مساعد لأعضائه مقابل 5000 درهم
نفى مصدر مطلع من داخل مجلس المستشارين، ما تم تداوله حول المصادقة على مقترح تعيين مساعد لكل مستشار بالغرفة الثانية، وقال أن المجلس فعلا عقد رفقة رؤساء الفرق لقاء يوم الأربعاء المنصرم، وتمت مدارسة

شوف تيفي
نفى مصدر مطلع من داخل مجلس المستشارين، ما تم تداوله حول المصادقة على مقترح تعيين مساعد لكل مستشار بالغرفة الثانية، وقال أن المجلس فعلا عقد رفقة رؤساء الفرق لقاء يوم الأربعاء المنصرم، وتمت مدارسة فكرة اختيار مساعد لكل عضو سواء في الأغلبية أو المعارضة، بمقابل مادي قار، وهو المقترح الذي لم يجد إجماعا وموافقة بالنظر للسياق السياسي والاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد.
وحسب نفس المعلومات، فإن أجر هذا المساعد كان سيتراوح ما بين 4000 و 5000 درهم شهريا، ولم يحدد المقترح الجديد طبيعة المهام المنوطة به، أو الشروط القانونية التي تحدد ولوج المنصب، مما كان سيفتح الباب حسب نفس المصدر للزبونية والمحسوبية و''باك صاحبي'' ويوسع هامش الريع الذي ستكون له انعكاساته ولاشك.
وفي علاقة بالموضوع ، أكد المصدر ذاته على وجوب القيام بدراسة عاجلة لمجموع التعويضات التي يتلقاها البرلمانيون الذين يزعمون محاربة التحكم، وهم المستفيدون من وجهة نظره من العديد من التعويضات عن العديد من المهام، مما يستدعي مراجعة ضرورية لهذا الأمر ترشيدا لنفقات الدولة وكذا ، اكتفاءا بالتعويض عن أعباء البرلمان والتي تقدر ب37000 درهم شهريا دون أن يفتح الباب له لكي يستفيد من المجلس الأعلى للتعليم مثلا أو عن نائب عمدة أو جهة ما .

 

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خاص ..مجلس المستشارين يتراجع عن مقترح تخصيص مساعد لأعضائه مقابل 5000 درهم

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