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مسيرة سلمية حاشدة جديدة بالحسيمة أسبوع بعد وفاة المرحوم ''محسن فكري''
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 20:30 مسيرة سلمية حاشدة جديدة بالحسيمة أسبوع بعد وفاة المرحوم محسن فكري | مجتمع
مسيرة سلمية حاشدة جديدة بالحسيمة أسبوع بعد وفاة المرحوم ''محسن فكري''
غصت شوارع الحسيمة عشية اليوم الجمعة 4 نونبر 2016 بعدد كبير من أبناء الحسيمة والنواحي في مسيرة سلمية أسبوع واحد بعد وفاة بائع الأسماك ''محسن فكري'' رحمه الله ،الذي قتلته حاوية أزبال بطريقة بشعة لم تكن

شوف تيفي
غصت شوارع الحسيمة عشية اليوم الجمعة 4 نونبر 2016 بعدد كبير من أبناء الحسيمة والنواحي في مسيرة سلمية أسبوع واحد بعد وفاة بائع الأسماك ''محسن فكري'' رحمه الله ،الذي قتلته حاوية أزبال بطريقة بشعة لم تكن مسبوقة بالمغرب، خلال محاولته ومفاوضاته المستمرة لمنع عناصر من رجال السلطة والشرطة من مصادرة بضاعته.
وحسب شهود عيان تحول الاحتشاد بساحة الشهداء وسط مدينة الحسيمة إلى مسيرة حاشدة حمل خلالها المتظاهرون الشموع، في موكب مهيب وحضاري كبير، وبحضور إعلامي واسع ودولي ووطني كذلك.
هذا وقد علمت شوف تيفي أن المتظاهرين قد حملوا العديد من الشعارات المطالبة بعدم تكرار هذه الجريمة وتحقيق الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة ووقف الحكرة .
كما طالبوا كذلك بمحاسبة الذين تسببوا في وفاة محسن رحمه الله بائع السمك. كما لوحظ وجود العديد من اللافتات والصور والأعلام التي كانت في مجملها مطالب مختلفة لتحسين الإدارة وتخليقها وجعلها في خدمة المواطن .

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مسيرة سلمية حاشدة جديدة بالحسيمة أسبوع بعد وفاة المرحوم محسن فكري

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