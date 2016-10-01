حفل زفاف نجل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر

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قالت مصادر مطلعة، أن نجل الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر، سيعقد قرانه غدا بمدينة الدار البيضاء.
وأضافت ذات المصادر، أن الإبن الأكبر لزعيم الإتحاديين سيقيم حفلا غدا مساءا على شرف الحاضرين من عائلته وأصدقائه وأصدقاء والده من رجالات السياسة والمحاماة.
ومن المحتمل أن يحضر حفل زفاف نجل لشكر عدد من زعماء الأحزاب السياسية وكبار الشخصيات الاقتصادية والمالية وبعض المشاهير من عالم الفن والرياضة..
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