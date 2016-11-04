عاجل : شكاية رسمية ضد برلمانية ''الأوباش'' لمحاكمتها ..وهذه التفاصيل

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن المحامي محمد ولد الحاج، المسجل لدى هيئة المحامين بالناظور، قد وضع شكاية رسمية ضد البرلمانية صاحبة عبارة ''الأوباش'' في حق المغاربة، اليوم الجمعة 04 نونبر 2016، وهي

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن المحامي محمد ولد الحاج، المسجل لدى هيئة المحامين بالناظور، قد وضع شكاية رسمية ضد البرلمانية صاحبة عبارة ''الأوباش'' في حق المغاربة، اليوم الجمعة 04 نونبر 2016، وهي الشكاية التي وجهها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ضد البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري خديجة الزياني، والتي جاءت عقب وصفها لساكنة الريف كجزء من المغاربة بعبارة الأوباش في تدوينة سابقة، على حسابها الرسمي، قبل أن تتراجع وتسحبها ثم تعتذر، لتتوالى ردود فعل حزبها الذي حاول التبرأ بداية مما قالته، وجمد عضويتها مؤقتا امتصاصا للغضب الشعبي العارم .

المحامي ولد الحاج وحسب الشكاية التي حصلت شوف تيفي على نسخة منها يتهم البرلمانية الزياني ''بالقذف والتحريض على التمييز والكراهية ومحاولة زعزعة الاستقرار وسلامة الدولة''.

وقد نصص المحامي على ضرورة ''إصدار أمر إلى الضابطة القضائية وبشكل استعجالي لإجراء بحث في الموضوع مع تقديم المشتكى بها أمام القضاء وإحالتها على المحكمة''.