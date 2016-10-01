قريبا : الإتحاد الإفريقي يجمد عضوية البوليساريو..والمغرب عضوا أساسيا بالاتحاد

علمت ''شوف تيفي'' أن أغلب أعضاء الإتحاد الإفريقي وقعوا على طلب المغرب للإنضمام إلى المنظمة الإفريقية، بعد توصلهم بالطلب من طرف رئاسة مفوضية الإتحاد الإفريقي.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن أغلب أعضاء الإتحاد الإفريقي وقعوا على طلب المغرب للإنضمام إلى المنظمة الإفريقية، بعد توصلهم بالطلب من طرف رئاسة مفوضية الإتحاد الإفريقي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء بالإتحاد، وافقوا مباشرة على طلب المغرب بمجرد توصلهم به، حيث أن عودة المغرب يعني ضمنيا تجميد عضوية مايسمى ''بالجمهورية العربية الصحراوية''.

وسبق لرئيسة مفوضية الإتحاد الإفريقي أن أكدت عزمها توزيع طلب إنضمام المغرب على أعضاء المنظمة إبتداءا من اليوم الجمعة، بعد مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، مساء أمس الخميس، مع نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي''.