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سعيد أمسكان : لم نتجاهل بن كيران.. ولا علاقة لاختيارنا التواجد بالحكومة أو المعارضة بالأحرار
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 19:44 سعيد أمسكان : لم نتجاهل بن كيران.. ولا علاقة لاختيارنا التواجد بالحكومة أو المعارضة بالأحرار | بوليتيك
سعيد أمسكان : لم نتجاهل بن كيران.. ولا علاقة لاختيارنا التواجد بالحكومة أو المعارضة بالأحرار
قال سعيد أمسكان القيادي في حزب الحركة الشعبية في تصريح خص به ''شوف تيفي'' أن حزب الحركة الشعبية لم يرفض أو يتجاهل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لتشكيل الحكومة ولكن المفاوضات تستوجب مزيدا من الوقت

شوف تيفي

قال سعيد أمسكان القيادي في حزب الحركة الشعبية في تصريح خص به ''شوف تيفي'' أن حزب الحركة الشعبية لم يرفض أو يتجاهل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لتشكيل الحكومة ولكن المفاوضات تستوجب مزيدا من الوقت لمعرفة ''مع من سيتم تشكيل الحكومة والمعايير التي ستعتمد لتوزيع الحقائب الوزارية''.

وتابع سعيد أمسكان عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن امحند العنصر عقد ثلاثة لقاءات مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وليس إثنين كما تدعي غالبية المنابر الإعلامية، لكن الهندسة والهيكلة الحكومية والأحزاب التي سيتحالف معها تستوجب المزيد من الوقت والمناقشة''.

وأضاف أمسكان أن الشرط الأساسي لحزب الحركة الشعبية هو تحقيق أحد مطالبه التي نادى بها منذ الحكومة الأولى وهي ''تنمية العالم القروي''، حيث أن ''الوزارات التي إستفاذت منها الحركة مثل البيئة والتعمير والوظيفة العمومية لم تنفع الحزب في شيئ'' لأن المواطن يريد تعبيد الطرق والتنمية وليس ''التعمير''، مؤكدا أن المواطنين في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، سألوا مرشحي الحزب ماذا قدمتم لنا لكي نصوت عليكم''.

وقال أمسكان أن الحركة الشعبية حزب وطني ويرغب في تشكيل الحكومة حفاظا على السير العادي للمؤسسات، لكن له ''شروط نسبية من حيث تشكيل الحكومة والأحزاب الأخرى التي سيتحالف معها''، نافيا أن يكون حزب الحركة الشعبية قد ربط تواجدها في الحكومة بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد سعيد أمسكان، أن عبد الإله بن كيران وأمحند العنصر لم يعقدا أي إجتماع رسمي اليوم، لكن ''يمكن أن يكونا قد أجريا إتصالا هاتفيا''.

 

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‫شوف تيفي

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أمسكان الحركة الشعبية التحالف الحكومة الوظيفة العنصر بن كيران شوف تيفي

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