عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الملك محمد السادس سيلقي خطاب المسيرة الخضراء عشية يوم غد السبت 5 نونبر من قلب العاصمة السينغالية دكار.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الملك محمد السادس سيلقي خطاب المسيرة الخضراء عشية يوم غد السبت 5 نونبر من قلب العاصمة السينغالية دكار.

و من المنتظر أن يبدأ الملك محمد السادس زيارته الرسمية للعاصمة دكار ،في الساعات المقبلة،و التي ستستغرق ثلاثة أيام سيناقش فيها مع الرئيس السينغالي علاقات التعاون المتينة بين الطرفين، حيث سيتم التوقيع على عدة إتفاقيات إقتصادية وإجتماعية ودينية

و ستنتهي الزيارة الملكية للسينغال ، يوم الثلاثاء المقبل، و التي بدأت، بعد رحلته التاريخية لأول مرة لدول شرق إفريقيا، وهما رواندا وتنزانيا.



