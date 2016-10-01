 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل : شكاية رسمية ضد برلمانية الأوباش لمحاكمتها ..وهذه التفاصيل | بوليتيك

عاجل : شكاية رسمية ضد برلمانية ''الأوباش'' لمحاكمتها ..وهذه التفاصيل

قريبا : الإتحاد الإفريقي يجمد عضوية البوليساريو..والمغرب عضوا أساسيا بالاتحاد | بوليتيك

قريبا : الإتحاد الإفريقي يجمد عضوية البوليساريو..والمغرب عضوا أساسيا بالاتحاد

سعيد أمسكان : لم نتجاهل بن كيران.. ولا علاقة لاختيارنا التواجد بالحكومة أو المعارضة بالأحرار | بوليتيك

سعيد أمسكان : لم نتجاهل بن كيران.. ولا علاقة لاختيارنا التواجد بالحكومة أو المعارضة بالأحرار

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

عاجل: بعد مرور 7 أشهر.. هذا ما فعلته زوجة قائد الدروة..حقائق جديدة | مجتمع

عاجل: بعد مرور 7 أشهر.. هذا ما فعلته زوجة قائد الدروة..حقائق جديدة

عاجل وانفراد..هكذا تم إحباط عملية تهريب كمية مهمة من مخدر الحشيش من طنجة إلى هولندا | حوادث و حقوق

عاجل وانفراد..هكذا تم إحباط عملية تهريب كمية مهمة من مخدر الحشيش من طنجة إلى هولندا

عاجل وبالفيديو.. عادل إمام يتعرض لحادثة سير بتونس.. وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل وبالفيديو.. عادل إمام يتعرض لحادثة سير بتونس.. وهذه هي التفاصيل

هذا ما قاله الملك محمد السادس للكاتبة ليلى السليمان بمناسبة فوزها بجائزة غونكور لسنة 2016 | بوليتيك

هذا ما قاله الملك محمد السادس للكاتبة ليلى السليمان بمناسبة فوزها بجائزة ''غونكور'' لسنة 2016

خبر سار للمغاربة.. الاتصالات المجانية عبر الانترنت ستستمر إلى ما بعدكوب22 | بوليتيك

خبر سار للمغاربة.. الاتصالات المجانية عبر الانترنت ستستمر إلى ما بعد''كوب22''

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 19:27 عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار | بوليتيك
عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الملك محمد السادس سيلقي خطاب المسيرة الخضراء عشية يوم غد السبت 5 نونبر من قلب العاصمة السينغالية دكار.

شوف تيفي
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الملك محمد السادس سيلقي خطاب المسيرة الخضراء عشية يوم غد السبت 5 نونبر من قلب العاصمة السينغالية دكار.
و من المنتظر أن يبدأ الملك محمد السادس زيارته الرسمية للعاصمة دكار ،في الساعات المقبلة،و التي ستستغرق ثلاثة أيام سيناقش فيها مع الرئيس السينغالي علاقات التعاون المتينة بين الطرفين، حيث سيتم التوقيع على عدة إتفاقيات إقتصادية وإجتماعية ودينية
و ستنتهي الزيارة الملكية للسينغال ، يوم الثلاثاء المقبل، و التي بدأت، بعد رحلته التاريخية لأول مرة لدول شرق إفريقيا، وهما رواندا وتنزانيا.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك سينغال خطاب المسيرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حفل زفاف نجل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر | بوليتيك

حفل زفاف نجل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر

عاجل : شكاية رسمية ضد برلمانية الأوباش لمحاكمتها ..وهذه التفاصيل | بوليتيك

عاجل : شكاية رسمية ضد برلمانية ''الأوباش'' لمحاكمتها ..وهذه التفاصيل

قريبا : الإتحاد الإفريقي يجمد عضوية البوليساريو..والمغرب عضوا أساسيا بالاتحاد | بوليتيك

قريبا : الإتحاد الإفريقي يجمد عضوية البوليساريو..والمغرب عضوا أساسيا بالاتحاد

سعيد أمسكان : لم نتجاهل بن كيران.. ولا علاقة لاختيارنا التواجد بالحكومة أو المعارضة بالأحرار | بوليتيك

سعيد أمسكان : لم نتجاهل بن كيران.. ولا علاقة لاختيارنا التواجد بالحكومة أو المعارضة بالأحرار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو أشنو قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن قضية سعد لمجرد‎ | زووم
منذ 46 دقيقة

بالفيديو..شوفو أشنو قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن قضية سعد لمجرد‎

مغربية تشرح للفتيات طريقة تكبير الأرداف على الطريقة البرازيلية بالقلة الصحروية | زووم

مغربية تشرح للفتيات طريقة تكبير الأرداف على الطريقة البرازيلية بالقلة الصحروية

فيديو رائع لسعد المجرد من داخل الكعبة وهو ينقد صديقه محمد رضا عندما التوت رجله‎ | زووم

فيديو رائع لسعد المجرد من داخل الكعبة وهو ينقد صديقه محمد رضا عندما التوت رجله‎

إيمان قصة فتاة مريضة بخلل عقلي أصيبت بالسيدا بعد تعرضها للاغتصاب في الشارع..جد مؤثر للمساعدة | حالة خاصة

إيمان قصة فتاة مريضة بخلل عقلي أصيبت بالسيدا بعد تعرضها للاغتصاب في الشارع..جد مؤثر للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حفل زفاف نجل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر | بوليتيك
منذ 2 دقائق

حفل زفاف نجل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر

عاجل : شكاية رسمية ضد برلمانية الأوباش لمحاكمتها ..وهذه التفاصيل | بوليتيك

عاجل : شكاية رسمية ضد برلمانية ''الأوباش'' لمحاكمتها ..وهذه التفاصيل

قريبا : الإتحاد الإفريقي يجمد عضوية البوليساريو..والمغرب عضوا أساسيا بالاتحاد | بوليتيك

قريبا : الإتحاد الإفريقي يجمد عضوية البوليساريو..والمغرب عضوا أساسيا بالاتحاد

سعيد أمسكان : لم نتجاهل بن كيران.. ولا علاقة لاختيارنا التواجد بالحكومة أو المعارضة بالأحرار | بوليتيك

سعيد أمسكان : لم نتجاهل بن كيران.. ولا علاقة لاختيارنا التواجد بالحكومة أو المعارضة بالأحرار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.