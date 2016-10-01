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بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 19:05 عاجل: بعد مرور 7 أشهر.. هذا ما فعلته زوجة قائد الدروة..حقائق جديدة | مجتمع
عاجل: بعد مرور 7 أشهر.. هذا ما فعلته زوجة قائد الدروة..حقائق جديدة
علمت ''شوف تيفي'' اليوم الجمعة، أنه بعد مرور 7أشهر على تفجير فضية ''قائد الدروة'' الذي اتهمته سهام بالتحرش بها واستفزازها داخل فراش الزوجية، قامت زوجة القايد ''الحسين عربان'' ببيع جميع أثاث منزلها قبل

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الجمعة، أنه بعد مرور 7أشهر على تفجير فضية ''قائد الدروة'' الذي اتهمته سهام بالتحرش بها واستفزازها داخل فراش الزوجية، قامت زوجة القايد ''الحسين عربان'' ببيع جميع أثاث منزلها قبل توجهها إلى سويسرا.

و قد عرضت هذا الأسبوع الزوجة الذي يتابع زوجها بتهمة الابتزاز، جميع أثاث منزلها على إحدى السيدات، بأقل ثمن بعد الفضيحة التي عصفت بها و بأسرتها حيث أسرت لمصادرنا أنها غير راضية على كل الفضيحة التي لحقتها.

للإشارة،كان قائد الدروة الذي اشتهر على خلفية فضيحة فيديو غرفة النوم ، قد اتجه إلى إحدى المدن السويسرية، وغير رقم هاتفه النقال، بعد أن تم عزله من منصبه من طرف وزارة الداخلية.

 

 

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