عاجل وانفراد..هكذا تم إحباط عملية تهريب كمية مهمة من مخدر الحشيش من طنجة إلى هولندا

علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بمدينة طنجة والدرك الملكي للنواصر بالبيضاء، تمكنت قبل قليل من ضبط كمية مهمة من مخدر الشيرا ''الحشيش''، بأحد مكاتب الإرساليات بعاصمة البوغاز.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بمدينة طنجة والدرك الملكي للنواصر بالبيضاء، تمكنت قبل قليل من ضبط كمية مهمة من مخدر الشيرا ''الحشيش''، بأحد مكاتب الإرساليات بعاصمة البوغاز.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن مصالح الدرك الملكي للنواصر، قامت فور توصلها بمعلومات بخصوص عملية نقل المخدرات من النواصر ضواحي البيضاء إلى مدينة طنجة بمتابعة خطوات أحد الأشخاص إلى أن تم ضبطه متلبسا داخل مكتب للإرساليات وهو بصدد وضعها في طرود لإرسالها إلى الديار الهولندية.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الأمن والدرك، تقوم في هذه اللحظات بفحص المخدرات المضبوطة للتعرف على كميتها، بينما تم اعتقال الشخص الرئيسي المتورط في النازلة للتحقيق معه في المنسوب إليه.



