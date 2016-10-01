 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل : شكاية رسمية ضد برلمانية الأوباش لمحاكمتها ..وهذه التفاصيل | بوليتيك

عاجل : شكاية رسمية ضد برلمانية ''الأوباش'' لمحاكمتها ..وهذه التفاصيل

قريبا : الإتحاد الإفريقي يجمد عضوية البوليساريو..والمغرب عضوا أساسيا بالاتحاد | بوليتيك

قريبا : الإتحاد الإفريقي يجمد عضوية البوليساريو..والمغرب عضوا أساسيا بالاتحاد

سعيد أمسكان : لم نتجاهل بن كيران.. ولا علاقة لاختيارنا التواجد بالحكومة أو المعارضة بالأحرار | بوليتيك

سعيد أمسكان : لم نتجاهل بن كيران.. ولا علاقة لاختيارنا التواجد بالحكومة أو المعارضة بالأحرار

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

عاجل: بعد مرور 7 أشهر.. هذا ما فعلته زوجة قائد الدروة..حقائق جديدة | مجتمع

عاجل: بعد مرور 7 أشهر.. هذا ما فعلته زوجة قائد الدروة..حقائق جديدة

عاجل وانفراد..هكذا تم إحباط عملية تهريب كمية مهمة من مخدر الحشيش من طنجة إلى هولندا | حوادث و حقوق

عاجل وانفراد..هكذا تم إحباط عملية تهريب كمية مهمة من مخدر الحشيش من طنجة إلى هولندا

عاجل وبالفيديو.. عادل إمام يتعرض لحادثة سير بتونس.. وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل وبالفيديو.. عادل إمام يتعرض لحادثة سير بتونس.. وهذه هي التفاصيل

هذا ما قاله الملك محمد السادس للكاتبة ليلى السليمان بمناسبة فوزها بجائزة غونكور لسنة 2016 | بوليتيك

هذا ما قاله الملك محمد السادس للكاتبة ليلى السليمان بمناسبة فوزها بجائزة ''غونكور'' لسنة 2016

خبر سار للمغاربة.. الاتصالات المجانية عبر الانترنت ستستمر إلى ما بعدكوب22 | بوليتيك

خبر سار للمغاربة.. الاتصالات المجانية عبر الانترنت ستستمر إلى ما بعد''كوب22''

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

عاجل وانفراد..هكذا تم إحباط عملية تهريب كمية مهمة من مخدر الحشيش من طنجة إلى هولندا
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 18:56 عاجل وانفراد..هكذا تم إحباط عملية تهريب كمية مهمة من مخدر الحشيش من طنجة إلى هولندا | حوادث و حقوق
عاجل وانفراد..هكذا تم إحباط عملية تهريب كمية مهمة من مخدر الحشيش من طنجة إلى هولندا
علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بمدينة طنجة والدرك الملكي للنواصر بالبيضاء، تمكنت قبل قليل من ضبط كمية مهمة من مخدر الشيرا ''الحشيش''، بأحد مكاتب الإرساليات بعاصمة البوغاز.

''شوف تيفي''


علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بمدينة طنجة والدرك الملكي للنواصر بالبيضاء، تمكنت قبل قليل من ضبط كمية مهمة من مخدر الشيرا ''الحشيش''، بأحد مكاتب الإرساليات بعاصمة البوغاز.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن مصالح الدرك الملكي للنواصر، قامت فور توصلها بمعلومات بخصوص عملية نقل المخدرات من النواصر ضواحي البيضاء إلى مدينة طنجة بمتابعة خطوات أحد الأشخاص إلى أن تم ضبطه متلبسا داخل مكتب للإرساليات وهو بصدد وضعها في طرود لإرسالها إلى الديار الهولندية.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الأمن والدرك، تقوم في هذه اللحظات بفحص المخدرات المضبوطة للتعرف على كميتها، بينما تم اعتقال الشخص الرئيسي المتورط في النازلة للتحقيق معه في المنسوب إليه.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المخدرات الدرك الملكي النواصر البيضاء طنجة التحقيق مخدر الشيرا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو مقرف..عامل في فران يبصق في الخبز.. وها شنو وقع ليه فاش حصلوه | حوادث و حقوق

فيديو مقرف..عامل في فران ''يبصق'' في الخبز.. وها شنو وقع ليه فاش حصلوه

فيديو مقرف..عامل في فران يبصق في الخبز.. وها شنو وقع ليه فاش حصلوه | حوادث و حقوق

فيديو مقرف..عامل في فران ''يبصق'' في الخبز.. وها شنو وقع ليه فاش حصلوه

عاجل..حادثة سير مروعة بطريق الموت تيزي نتيشكا | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير مروعة بطريق الموت تيزي نتيشكا

خطير..شوفو شحال شدو ديال القرقوبي فتطوان | حوادث و حقوق

خطير..شوفو شحال شدو ديال القرقوبي فتطوان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو أشنو قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن قضية سعد لمجرد‎ | زووم
منذ 43 دقيقة

بالفيديو..شوفو أشنو قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن قضية سعد لمجرد‎

مغربية تشرح للفتيات طريقة تكبير الأرداف على الطريقة البرازيلية بالقلة الصحروية | زووم

مغربية تشرح للفتيات طريقة تكبير الأرداف على الطريقة البرازيلية بالقلة الصحروية

فيديو رائع لسعد المجرد من داخل الكعبة وهو ينقد صديقه محمد رضا عندما التوت رجله‎ | زووم

فيديو رائع لسعد المجرد من داخل الكعبة وهو ينقد صديقه محمد رضا عندما التوت رجله‎

إيمان قصة فتاة مريضة بخلل عقلي أصيبت بالسيدا بعد تعرضها للاغتصاب في الشارع..جد مؤثر للمساعدة | حالة خاصة

إيمان قصة فتاة مريضة بخلل عقلي أصيبت بالسيدا بعد تعرضها للاغتصاب في الشارع..جد مؤثر للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل : شكاية رسمية ضد برلمانية الأوباش لمحاكمتها ..وهذه التفاصيل | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

عاجل : شكاية رسمية ضد برلمانية ''الأوباش'' لمحاكمتها ..وهذه التفاصيل

قريبا : الإتحاد الإفريقي يجمد عضوية البوليساريو..والمغرب عضوا أساسيا بالاتحاد | بوليتيك

قريبا : الإتحاد الإفريقي يجمد عضوية البوليساريو..والمغرب عضوا أساسيا بالاتحاد

سعيد أمسكان : لم نتجاهل بن كيران.. ولا علاقة لاختيارنا التواجد بالحكومة أو المعارضة بالأحرار | بوليتيك

سعيد أمسكان : لم نتجاهل بن كيران.. ولا علاقة لاختيارنا التواجد بالحكومة أو المعارضة بالأحرار

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

﻿ ﻿
اليوم 19:27 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.