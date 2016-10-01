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بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 18:40 عاجل وبالفيديو.. عادل إمام يتعرض لحادثة سير بتونس.. وهذه هي التفاصيل | دولي
عاجل وبالفيديو.. عادل إمام يتعرض لحادثة سير بتونس.. وهذه هي التفاصيل
قالت هدى الكشو المنسقة العامة لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية إن موكب الفنان المصري عادل إمام ، تعرض اليوم الجمعة لحادثة سير في مدينة مساكن التونسية.

''شوف تيفي''

قالت هدى الكشو المنسقة العامة لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية إن موكب الفنان المصري عادل إمام ، تعرض اليوم الجمعة لحادثة سير في مدينة مساكن التونسية.

وحسب موقع ''آخر خبر أون لاين'' التونسي، قبل قليل، فإن الكشو، أكدت أن سيارة الفنان عادل إمام بخير، ولكن السيارة التي كانت تقل ابنه رامي إمام تعرضت لأضرار غير خطيرة.

وأوضح الموقع ذاته بأن عادل أمام كان من المفترض أن يعقد ندوة الصحفية ظهر اليوم الجمعة قٌبيل افتتاح أيام صفاقس السينمائية على هامش تظاهرة ''صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016''، التي تمتد خلال الفترة من 4 إلى 8 نونبر الجاري.

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المغرب شوف تيفي عادل إمام الفنان المصري مدينة مساكن صفاقس عاصمة الثقافة

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