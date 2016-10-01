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هذا ما قاله الملك محمد السادس للكاتبة ليلى السليمان بمناسبة فوزها بجائزة ''غونكور'' لسنة 2016
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 18:00 هذا ما قاله الملك محمد السادس للكاتبة ليلى السليمان بمناسبة فوزها بجائزة غونكور لسنة 2016 | بوليتيك
هذا ما قاله الملك محمد السادس للكاتبة ليلى السليمان بمناسبة فوزها بجائزة ''غونكور'' لسنة 2016
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الكاتبة ليلى السليماني بمناسبة فوزها بجائزة ''غونكور'' لسنة 2016، عن روايتها ''شونصون دوس''.

''شوف تيفي''''و م ع''

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الكاتبة ليلى السليماني بمناسبة فوزها بجائزة ''غونكور'' لسنة 2016، عن روايتها ''شونصون دوس''.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانيه للكاتبة ليلى السليماني على هذا التتويج الأدبي الكبير، تقديرا من هذه الأكاديمية العريقة لتميز هذا العمل الروائي المبدع.

وقال الملك ''إن نيلك لهذا الاستحقاق بقدر ما يعد مشرفا لك وللمرأة المغربية، يجسد ما تحفل به جاليتنا المقيمة بالخارج من طاقات وكفاءات أبانت عن تفوقها وتألقها في العديد من المجالات، وإننا لواثقون من أن هذا التتويج سيكون خير حافز لك لمواصلة العطاء والإبداع''.

 

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المغرب شوف تيفي المرأة المغربية الملك محمد السادس الرواية ليلى السليمان

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