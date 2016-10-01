خبر سار للمغاربة.. الاتصالات المجانية عبر الانترنت ستستمر إلى ما بعد''كوب22''

خرجت اليوم الجمعة،الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، ببلاغ تؤكد من خلاله بإعادة تشغيل جميع خدمات وتطبيقات المكالمات الهاتفية على الإنترنت (VoIP (على جميع شبكاتهم الثابتة والمتنقلة.

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خرجت اليوم الجمعة،الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، ببلاغ تؤكد من خلاله بإعادة تشغيل جميع خدمات وتطبيقات المكالمات الهاتفية على الإنترنت (VoIP (على جميع شبكاتهم الثابتة والمتنقلة.

ويأتي هذا القرار على إثر التقييم الذي أجرته الوكالة بخصوص التطور، سواء على المستوى الوطني والدولي، الذي عرفته وضعية أسواق الاتصالات وكذا السياق التنظيمي من جهة، وبالنظر لمتطلبات تطور متناسق لقطاع الاتصالات لفائدة المستعملين، من جهة أخرى

. وجدير بالذكر أن إشكالية تأطير التطبيقات المتعلقة بالخدمة الهاتفية عبر بروتوكول الأنترنيت (VoIP ،(أو ما يصطلح عليه بالتطبيقات من نوع(Top The Over (OTT ، تشكل، منذ عدة أشهر، موضوع نقاشات مستمرة ومكثفة، سواء على مستوى التجمعات الجهوية المعنية أو على المستوى الدولي، تروم الوصول إلى اتفاق بشأن الكيفيات المتعلقة بتوفير واستغلال هذه التطبيقات.

و قالت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات إنها تتابع باهتمام هذه القضايا وستسهر على تمكين المستهلكين من الاستفادة من أفضل التطورات التكنولوجية، في تناسق تام مع متطلبات تطور القطاع والفاعلين وفي إطار احترام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

https://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/cp-voip-ar.pdf