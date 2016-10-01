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إقالة وزير الشؤون الدينية بتونس بعد إنتقاده السعودية
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 17:51 إقالة وزير الشؤون الدينية بتونس بعد إنتقاده السعودية | دولي
إقالة وزير الشؤون الدينية بتونس بعد إنتقاده السعودية
أقيل عبد الجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية بالحكومة التونسية من مهامه بعد اتهامه ''المدرسة الوهابية السعودية''، أنها مصدر التكفير والإرهاب.

شوف تيفي 

  أقيل عبد الجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية بالحكومة التونسية من مهامه بعد اتهامه "المدرسة الوهابية السعودية"،  أنها مصدر التكفير والإرهاب.

وأوردت مواقع إعلامية تونسية، " أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إقالة عبد الجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية من مهامه وذلك لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية".

وحسب ذات المصادر، فقد تم "تكليف غازي الجريبي وزير العدل بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالنيابة، بعد بيان للوزارة تؤكد فيه على متانة العلاقة بين تونس والمملكة العربية السعودية، في محاولة للتخفيف من حدة الانتقادات".

وأضافت ذات المصادر، أن الوزير المقال  صرح خلال اجتماع مع لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب، "قلت هذا للسعوديين، قلت لسفيرهم بكل جرأة، وقلت لأمين عام (مجلس) وزراء الداخلية العرب (مقره بتونس) وهو سعودي، قلت لهم "أصلحوا مدرستكم فالإرهاب تاريخيا متخرّج منكم، أقول لكم هذا بكل محبة وبكل تواضع، ليس لي شأن سياسي معكم أو عداوة سياسية".

 

 

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الإنتقاد السعودية الشؤون الدينية تونس الوزير الإقالة شوف تيفي

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