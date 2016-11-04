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نفوق الحيوانات البحرية بشاطئ أكادير بعد التصريف العشوائي للنفايات الصناعية
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 16:44 نفوق الحيوانات البحرية بشاطئ أكادير بعد التصريف العشوائي للنفايات الصناعية | منوعات
نفوق الحيوانات البحرية بشاطئ أكادير بعد التصريف العشوائي للنفايات الصناعية
دعا تكثل شبكة جمعيات المجتمع المدني بحي أنزا بأكادير،إلى ضرورة تحسيس الساكنة بالوضع البيئي الكارثي بالمنطقة، بعد التصريف اللاقانوني والعشوائي للنفايات الصناعية والتي أدت إلى نفوق بعض الكائنات

شوف تيفي

دعا تكثل شبكة جمعيات المجتمع المدني بحي أنزا بأكادير،إلى ضرورة تحسيس الساكنة بالوضع البيئي الكارثي بالمنطقة، بعد التصريف اللاقانوني والعشوائي للنفايات الصناعية والتي أدت إلى نفوق بعض الكائنات البحرية وإنبعاث الروائح الكريهة.

وأفاد بيان لشبكة جمعيات المجتمع المدني بأنزا، عقب الحوادث البيئة المتتالية التي عرفها شاطئ أكادير في الأيام القليلة الماضية، إلى ضرورة تحسيس الساكنة بخطورة المقذوفات السائلة التي تسربت مؤخرا إلى الشاطئ في النقطة القريبة من حي أنزا شمال مدينة أكادير.

وطالب البيان السلطات سواء الوصية أو المنتخبة إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في تلوث خليج انزا بمقذوفات غريبة يوم 23شتنبر المنصرم إثر طفو مادة ذهنية تميل إلى الخضرة، عندما تختلط مع رمال الشاطئ تشكل طوب من مختلف الأحجام، تسببت في نفوق بعض الطيور وصغار الأسماك وفق الصور والأشرطة التي تداولها نشطاء فيسبوكيون بمنطقة أنزا.

وصرح فاعل جمعوي "لشوف تيفي" أن الساكنة لم تعد قادرة على النوم بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث من محطة المياه العادمة التي لم يمر على بداية اشتغالها سوى بضعة أشهر.

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الحيوانات النفوق المقذوفات الشاطئ الساكنة الأسماك شوف تيفي

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