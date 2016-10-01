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بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 16:33 فيديو مقرف..عامل في فران يبصق في الخبز.. وها شنو وقع ليه فاش حصلوه | حوادث و حقوق
فيديو مقرف..عامل في فران ''يبصق'' في الخبز.. وها شنو وقع ليه فاش حصلوه
كشفت مواقع عربية و سعودية، اليوم الجمعة، عن خبر صادم، أشارت من خلاله إلى أن مواطناً لم يتوقع أن يقوم عامل بـ ''البصق'' على العجين قبل إدخاله إلى الفرن لإنتاج الخبز، ما جعله يقوم بتوثيق الحادثة التي

"شوف تيفي"

 كشفت مواقع عربية و سعودية، اليوم الجمعة، عن خبر صادم، أشارت من خلاله إلى أن مواطناً لم يتوقع أن يقوم عامل بـ "البصق" على العجين قبل إدخاله إلى الفرن لإنتاج الخبز، ما جعله يقوم بتوثيق الحادثة التي وقعت فصولها في الأحساء بالسعودية بواسطة هاتفه النقال، ليسارع إلى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق العامل للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضحت ذات المصادر بأن مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المتفاعلون من النشطاء عن استغرابهم من تهاون هذا العامل واستهتاره بصحة المواطنين، مطالبين الجهات المسؤولة بمعاقبة العامل.

وتفاعلت جمعية حماية المستهلك بالسعودية مع الحادثة في حسابها الرسمي بموقع تويتر، وطلبت بداية ممن يتعرف على المحل التواصل المباشر معها، ثم قالت في تغريدة أخرى إنه تم التعرف على المحل وإبلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت مصادر إعلامية سعودية أخرى أنه تم إغلاق المحل المخالف احترازيا بعد انتشار مقطع بصق العامل على العجين، حيث تم توجيه المراقبة الميدانية التابعة لبلدية المبرز للمحل، والتحفظ على العامل بالتعاون مع الجهات الأمنية بعد ارتكابه جريمة جنائية، وإجراء عدد من الفحوصات الطبية، للتحقق من الصحة العامة له.

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المغرب شوف تيفي البصق العجين الخبز السعودية الأحساء المواطنين العامل تغريدة

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