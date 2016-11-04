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بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 16:29 عاجل من فرنسا.. المغاربة سيودعون ميديتل في هذا التاريخ | اقتصاد
عاجل من فرنسا.. المغاربة سيودعون ميديتل في هذا التاريخ
كشف ''ستيفن ميتلينغ '' المدير العام لشركة اورانج بفرنسا، عن تاريخ تفعيل تغيير شركة ميديتل المغربية بالعلامة التجارية Orange Maroc، شهر دجنبر المقبل.

شوف تيفي/ فرنسا

كشف "ستيفن ميتلينغ " المدير العام لشركة اورانج بفرنسا، عن تاريخ تفعيل تغيير شركة ميديتل المغربية بالعلامة التجارية Orange Maroc، شهر دجنبر المقبل.

و قال ستيفن ميتلينغ في تصريح خص به "شوف تيفي"، إن شركة "أورانج" العالمية ،ستقدم مجموعة من المزايا الخاصة بالاتصالات للمغاربة في عروض خاصة و غير مكلفة.

و كانت أورانج الفرنسية قد زادت، في يوليوز الماضي، حصتها بشركة ميديتل المغربية، لتصبح صاحبة الحصة الحاكمة، ما يتيح لها تغيير العلامة التجارية.

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شوف تيفي المغرب ميديتل فرنسا أورانج

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عاجل من فرنسا.. المغاربة سيودعون ميديتل في هذا التاريخ

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