عاجل من فرنسا.. المغاربة سيودعون ميديتل في هذا التاريخ

شوف تيفي/ فرنسا
كشف "ستيفن ميتلينغ " المدير العام لشركة اورانج بفرنسا، عن تاريخ تفعيل تغيير شركة ميديتل المغربية بالعلامة التجارية Orange Maroc، شهر دجنبر المقبل.
و قال ستيفن ميتلينغ في تصريح خص به "شوف تيفي"، إن شركة "أورانج" العالمية ،ستقدم مجموعة من المزايا الخاصة بالاتصالات للمغاربة في عروض خاصة و غير مكلفة.
و كانت أورانج الفرنسية قد زادت، في يوليوز الماضي، حصتها بشركة ميديتل المغربية، لتصبح صاحبة الحصة الحاكمة، ما يتيح لها تغيير العلامة التجارية.
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