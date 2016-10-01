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قناة ميدي 1 تيفي تخرج عن صمتها.. وهذا ما قالته بخصوص الصحفي أنس طموح
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 16:22 قناة ميدي 1 تيفي تخرج عن صمتها.. وهذا ما قالته بخصوص الصحفي أنس طموح | صحافة
قناة ميدي 1 تيفي تخرج عن صمتها.. وهذا ما قالته بخصوص الصحفي أنس طموح
نفت قناة '' ميدي1 تيفي''في بلاغ لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، قيامها بطرد مقدم الأخبار محمد أنس طموح، موضحة بأن لجنة خاصة استمعت إلى الصحفي المعني بعد خطأ تحريري على شاشة القناة، واتخذت إجراءا عقابيا

"شوف تيفي"

نفت قناة " ميدي1 تيفي"في بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، قيامها بطرد مقدم الأخبار محمد أنس طموح، موضحة بأن لجنة خاصة استمعت إلى الصحفي المعني بعد خطأ تحريري على شاشة القناة، واتخذت إجراءا عقابيا وفقا للقانون الجاري به العمل، وذلك في احترام تام لقانون الشغل، مؤكدة بقاء الصحفي المعني ضمن قسم التحرير.

وعلاقة بالموضوع فإن طموح الذي وضع أمس على حسابه الخاص على الفايسبوك تدوينة أشار من خلالها إلى تعرضه للطرد التعسفي من قناة ميدي 1 تيفي، كشف في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" اليوم الجمعة، أن الخطأ الذي ارتكبه جاء نتيجة عطل تقني في الأجهزة التنظيمية التي تعمل بها المؤسسة و التي تتحكم في النصوص، حيث تفاجأ بظهور خبر لم يعلم بعرضه في النشرات السابقة.

 

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المغرب شوف تيفي أنس طموح قناة ميدي 1 تيفي الصحفي قسم التحرير الطرد التعسفي

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