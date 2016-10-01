رفقا بوالد المرحوم محسن فكري.. دعوا الشهم في حزنه، لا تمطروه بالإشاعات فهو حكيم رحيم بالوطن

ليس هناك من لم يتأسف على وفاة المرحوم محسن فكري بتلك الطريقة المأساوية التي حركت الوجدان الجمعي للمغاربة.. وليس هناك من لم يتأثر بحكمة والده الشهم، الذي سلم بقدر الله، وشدد على أن لا يكون دم ابنه

بقلم إدريس شحتان



ليس هناك من لم يتأسف على وفاة المرحوم محسن فكري بتلك الطريقة المأساوية التي حركت الوجدان الجمعي للمغاربة.. وليس هناك من لم يتأثر بحكمة والده الشهم، الذي سلم بقدر الله، وشدد على أن لا يكون دم ابنه وقودا لإشعال الفتنة في البلاد. لكن، يظل عسيرا على الفهم، خروج بعض الكائنات الافتراضية في مواقع التواصل الاجتماعي، لانتقاد أب مفجوع في فلذة كبده، لا لشيء، سوى أنه ابتعد بمسافات ضوئية عن الاحتجاجات العفوية، التضامنية، التي يحاول بعض المدفوعين الركوب عليها لزعزعة استقرار المغرب.

لقد قالها علي فكري، والد المرحوم صراحة " مبغيتش يكون ولدي سبب فتنة في المغرب..." وهي حكمة تنبثق من فكر رجل وطني صادق، وجد نفسه أمام "معادلة صعبة"، فاختار عن طيب خاطر ترجيح كفة الوطن على كفة ابنه، ما دام المرحوم حسب تعبيره "غادي يجازيه الله في الآخرة".

إن من انتقدوا والد المرحوم محسن فكري، من خلف شاشات الحواسيب الرخيصة، بعدما أوقف "البيضة فالطاس"، لن يكونوا أكثر غيرة منه على رحيل إبنه، ولن يصلوا إلى درجة الصدمة كما شعر بها هو نفسه، ولن يبلغوا حالة التأثر الشديدة بقساوة المشهد الدرامتيكي كما شعر به هو.. ومع ذلك، كان حكيما ورحيما بوطنه المستقر. إن هؤلاء المنتقدين لن يكونوا أكثر وطنية من "السي علي"..

رجاءً، رفقا بوالد المرحوم، ودعوه في حزنه، ولا تمطروه بالإشاعات التي تزيد من ثقل الفاجعة على قلبه، واقتدوا به إن كنتم فاعلين.. فهو رمز لرجل الريف، الصادق والشهم والوطني حتى النخاع.

قلبنا معك "السي علي" وأكثر الله من أمثالك في وطن هو في أمس الحاجة إلى الحكماء.. أمثالك طبعا .