 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قناة ميدي 1 تيفي تخرج عن صمتها.. وهذا ما قالته بخصوص الصحفي أنس طموح | صحافة

قناة ميدي 1 تيفي تخرج عن صمتها.. وهذا ما قالته بخصوص الصحفي أنس طموح

رفقا بوالد المرحوم محسن فكري.. دعوا الشهم في حزنه، لا تمطروه بالإشاعات فهو حكيم رحيم بالوطن | مجتمع

رفقا بوالد المرحوم محسن فكري.. دعوا الشهم في حزنه، لا تمطروه بالإشاعات فهو حكيم رحيم بالوطن

عاجل.. شرطة أنفا تستدعي البروفيسور بوكيند بسبب قضية زوجة السعودي+ فيديو | مجتمع

عاجل.. شرطة أنفا تستدعي البروفيسور بوكيند بسبب قضية زوجة السعودي+ فيديو

هام بخصوص مباريات توظيف أساتذة بموجب عقود.. وهذه هي طريقة الترشح وعدد المناصب المطلوبة بجهة الرباط | مجتمع

هام بخصوص مباريات توظيف أساتذة بموجب عقود.. وهذه هي طريقة الترشح وعدد المناصب المطلوبة بجهة الرباط

بالفيديو..هذا ما قاله الصحفي بقناة ميدي1 تيفي أنس طموح بعد الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرف مديره حسن الخيار | صحافة

بالفيديو..هذا ما قاله الصحفي بقناة ''ميدي1 تيفي'' أنس طموح بعد الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرف

عاجل..حادثة سير مروعة بطريق الموت تيزي نتيشكا | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير مروعة بطريق الموت تيزي نتيشكا

خطير..شوفو شحال شدو ديال القرقوبي فتطوان | حوادث و حقوق

خطير..شوفو شحال شدو ديال القرقوبي فتطوان

بالصور..افتتاح فرع جديد للاتحاد الدولي لسكك الحديدية بالبيضاء | اقتصاد

بالصور..افتتاح فرع جديد للاتحاد الدولي لسكك الحديدية بالبيضاء

بالصورة.. فنانة سورية من أم جزائرية تكشف حقيقة مثيرة بخصوص سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية | ثقافة و فنون

بالصورة.. فنانة سورية من أم جزائرية تكشف حقيقة مثيرة بخصوص سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

عاجل.. شرطة أنفا تستدعي البروفيسور بوكيند بسبب قضية زوجة السعودي+ فيديو
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 15:48 عاجل.. شرطة أنفا تستدعي البروفيسور بوكيند بسبب قضية زوجة السعودي+ فيديو | مجتمع
عاجل.. شرطة أنفا تستدعي البروفيسور بوكيند بسبب قضية زوجة السعودي+ فيديو
علمت ''شوف تيفي'' أن البروفيسور لحسن بوكيند وطاقمه الطبي، يتواجدون في هذه اللحظات بولاية أمن أنفا بالدار البيضاء، وذلك لاستنطاقهم على خلفية شكاية تقدم بها خليجي يحمل الجنسية السعودية، اتهم فيها

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن البروفيسور لحسن بوكيند وطاقمه الطبي، يتواجدون في هذه اللحظات بولاية أمن أنفا بالدار البيضاء، وذلك لاستنطاقهم على خلفية شكاية تقدم بها خليجي يحمل الجنسية السعودية، اتهم فيها البورفيسور المذكور في الوقوع في خطأ جعل زوجته تدخل في غيبوبة، عقب إجرائها لعملية في شفط الدهون.

وكان هذا السعودي قد كشف لـ "شوف تيفي" قبل أيام، تفاصيل ما وقع لزوجته التي ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر في غيبوبة.

تجدر الإشارة إلى أن البروفيسور لحسن بوكيند، المتخصص في جراحة التجميل، تعرف عليه الرأي العام المغربي، عقب اتهام عائلة أمينة ميخاوي له بارتكاب خطأ طبي تسبب حسبهم في وفاتها.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البروفيسور الزوجة سعودي ولاية أنفا الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

رفقا بوالد المرحوم محسن فكري.. دعوا الشهم في حزنه، لا تمطروه بالإشاعات فهو حكيم رحيم بالوطن | مجتمع

رفقا بوالد المرحوم محسن فكري.. دعوا الشهم في حزنه، لا تمطروه بالإشاعات فهو حكيم رحيم بالوطن

هام بخصوص مباريات توظيف أساتذة بموجب عقود.. وهذه هي طريقة الترشح وعدد المناصب المطلوبة بجهة الرباط | مجتمع

هام بخصوص مباريات توظيف أساتذة بموجب عقود.. وهذه هي طريقة الترشح وعدد المناصب المطلوبة بجهة الرباط

سار للمغاربة.. رسميا تطبيق العودة إلى الاتصال المجاني عبر الواتساب والفايبر.. وها علاش | مجتمع

سار للمغاربة.. رسميا تطبيق العودة إلى الاتصال المجاني عبر الواتساب والفايبر.. وها علاش

10 آلاف إطار تربوي يضربون عن الطعام 4 أيام تزامنا مع كوب 22 بمراكش | مجتمع

10 آلاف إطار تربوي يضربون عن الطعام 4 أيام تزامنا مع كوب 22 بمراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذا ما قاله الصحفي بقناة ميدي1 تيفي أنس طموح بعد الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرف مديره حسن الخيار | تسجيلات صوتية
منذ 45 دقيقة

بالفيديو..هذا ما قاله الصحفي بقناة ''ميدي1 تيفي'' أنس طموح بعد الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرف مديره حسن الخيار

ظهور تفاصيل خطيرة في قضية سعد لمجرد (فيديو)‎ | زووم

ظهور تفاصيل خطيرة في قضية سعد لمجرد (فيديو)‎

بالفيديو.. بعد المرحوم محسن فكري..دين يسر يناقش إثارة الفتنة من الناحية الدينية | مع الراقي

بالفيديو.. بعد المرحوم ''محسن فكري''..دين يسر يناقش إثارة الفتنة من الناحية الدينية

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 نونبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 نونبر 2016 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

قناة ميدي 1 تيفي تخرج عن صمتها.. وهذا ما قالته بخصوص الصحفي أنس طموح | صحافة
منذ 4 دقائق

قناة ميدي 1 تيفي تخرج عن صمتها.. وهذا ما قالته بخصوص الصحفي أنس طموح

رفقا بوالد المرحوم محسن فكري.. دعوا الشهم في حزنه، لا تمطروه بالإشاعات فهو حكيم رحيم بالوطن | مجتمع

رفقا بوالد المرحوم محسن فكري.. دعوا الشهم في حزنه، لا تمطروه بالإشاعات فهو حكيم رحيم بالوطن

عاجل.. شرطة أنفا تستدعي البروفيسور بوكيند بسبب قضية زوجة السعودي+ فيديو | مجتمع

عاجل.. شرطة أنفا تستدعي البروفيسور بوكيند بسبب قضية زوجة السعودي+ فيديو

هام بخصوص مباريات توظيف أساتذة بموجب عقود.. وهذه هي طريقة الترشح وعدد المناصب المطلوبة بجهة الرباط | مجتمع

هام بخصوص مباريات توظيف أساتذة بموجب عقود.. وهذه هي طريقة الترشح وعدد المناصب المطلوبة بجهة الرباط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.