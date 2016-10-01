عاجل.. شرطة أنفا تستدعي البروفيسور بوكيند بسبب قضية زوجة السعودي+ فيديو

علمت ''شوف تيفي'' أن البروفيسور لحسن بوكيند وطاقمه الطبي، يتواجدون في هذه اللحظات بولاية أمن أنفا بالدار البيضاء، وذلك لاستنطاقهم على خلفية شكاية تقدم بها خليجي يحمل الجنسية السعودية، اتهم فيها

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن البروفيسور لحسن بوكيند وطاقمه الطبي، يتواجدون في هذه اللحظات بولاية أمن أنفا بالدار البيضاء، وذلك لاستنطاقهم على خلفية شكاية تقدم بها خليجي يحمل الجنسية السعودية، اتهم فيها البورفيسور المذكور في الوقوع في خطأ جعل زوجته تدخل في غيبوبة، عقب إجرائها لعملية في شفط الدهون.

وكان هذا السعودي قد كشف لـ "شوف تيفي" قبل أيام، تفاصيل ما وقع لزوجته التي ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر في غيبوبة.

تجدر الإشارة إلى أن البروفيسور لحسن بوكيند، المتخصص في جراحة التجميل، تعرف عليه الرأي العام المغربي، عقب اتهام عائلة أمينة ميخاوي له بارتكاب خطأ طبي تسبب حسبهم في وفاتها.