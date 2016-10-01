هام بخصوص مباريات توظيف أساتذة بموجب عقود.. وهذه هي طريقة الترشح وعدد المناصب المطلوبة بجهة الرباط

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة عن تنظيم مباريات للتوظيف بموجب عقود وذلك يومي 25 و26 نونبر الجاري لتعزيز الموارد البشرية بمختلف أسلاك مؤسسات التربية والتعليم

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة عن تنظيم مباريات للتوظيف بموجب عقود وذلك يومي 25 و26 نونبر الجاري لتعزيز الموارد البشرية بمختلف أسلاك مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وضمان السير العادي للدراسة بهذه المؤسسات .

وأفاد بلاغ للأكاديمية، أن هذه المباريات التي تأتي عملا بأحكام المقرر المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية مفتوحة في وجه المترشحات والمترشحين، غير الموظفين، الحاملين للجنسية المغربية، والحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها، والمتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية، مشيرا إلى أنه يتعين سحب طلب المشاركة في المباريات وفق النموذج المخصص لهذه الغاية، من موقع الأكاديمية أو من بوابة التشغيل العمومي ( دوبل في دوبل في .أومبلوا-بيبليك.إم أ) .

وأضاف البلاغ ، أنه يتعين أيضا على الراغبين في المشاركة في هذه المباريات والمتوفرين على الشروط المطلوبة، إيداع ملفات ترشيحهم، مقابل وصل، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 4 نونبر2016 وإلى غاية الساعة الرابعة والنصف من يوم السبت 19 نونبر2016 ، وهو آخر أجل لإيداع الترشيحات.

ويتم التوظيف بموجب عقد يبرم بين الأكاديمية، بصفتها مؤسسة عمومية، والمترشح أو المترشحة الناجح بصفة نهائية في المباراة الخاصة بمسطرة هذا النوع من التوظيف، ويحدد هذا العقد المجال الترابي لمزاولة المهام، وكذا حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين، وفي حالة تخلف أحد المترشحين الناجحين عن توقيع العقد المذكور، في أجل أقصاه 5 أيام، يتم تعويضه بمترشح آخر من بين المرتبين في لائحة الانتظار حسب الاستحقاق .

وسجل المصدر ذاته،أن هذا العقد يبرم لمدة محددة في سنتين يخضع المتعاقد خلال السنة الأولى لتقييمين للمردودية المهنية ، ويتم تجديد هذا العقد لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية بعد سنتي التدريب وبعد اجتياز بنجاح امتحان التأهيل المهني الذي سينظم خلال سنتي التدريب لفائدة الأساتذة المتعاقدين ، كما يحق للأساتذة المتدربين المتعاقدين اجتياز امتحان التأهيل المهني أربع مرات كحد أقصى للاستدراك في مدة سنتي التدريب ، كما أن هذا العقد لا يخول الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

واشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها في عقود التوظيف المبرمة مع الأكاديميات، والتي ترتكز أساسا على الحق في الأجرة ، وهي أجرة جزافية شهرية تصرف من ميزانية الأكاديمية، وهي مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10) ، إلى جانب الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية ، والحق في الرخص الإدارية ، والحق في الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية والتعويض عن حوادث الشغل والتقاعد .

يشار إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ، سلا ، القنيطرة تعاني من خصاص في المدرسين بمختلف المستويات التعليمية يصل إلى ما مجموعه 1080 مدرس موزعين على 90 بمديرية الرباط ، و200 بمديرية الصخيرات تمارة ، و150 بمديرية سلا ، و160 بمديرية الخميسات و230 بمديرية سيدي قاسم ،و70 بمديرية سيدي سليمان ، و180 بمديرية القنيطرة.