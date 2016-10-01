بالفيديو..هذا ما قاله الصحفي بقناة ''ميدي1 تيفي'' أنس طموح بعد الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرف مديره حسن الخيار

في أول رد له بعد الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرف مدير قناة ''ميدي1 تيفي، قال الصحافي، محمد أنس طموح والذي يعمل كمقدم لنشرات الأخبار بالقناة، إنه لم يرتكب خطأ مقصودا في النشرة الإخبارية التي قدمها

شوف تيفي:سناء مهجور

في أول رد له بعد الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرف مدير قناة "ميدي1 تيفي، قال الصحافي، محمد أنس طموح والذي يعمل كمقدم لنشرات الأخبار بالقناة، إنه لم يرتكب خطأ مقصودا في النشرة الإخبارية التي قدمها يوم السبت الماضي.

و كشف طموح، في اتصال هاتفي أجرته معه "شوف تيفي" اليوم الجمعة، أن الخطأ الذي ارتكبه جاء نتيجة عطل تقني في الأجهزة التنظيمية التي تعمل بها المؤسسة و التي تتحكم في النصوص، حيث تفاجأ حينها بظهور خبر لم يعلم بعرضه في النشرات السابقة.

و وجه طموح من خلال ذات المكالمة،كلمة شكر لكل زملائه الذين تضامنوا معه و كذا لنقابة المستخدمين التي أكدت سابقا من خلال بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه،أ ن قرار طرد الصحفي طموح تعسفي وغير مبرر، ولا ينسجم مع طبيعة الخطأ وسياقه وحيثياته، موضحا بأن الحادث لا يشكل حالة معزولة، وإنما ينضاف إلى سلسلة من الحوادث الممنهجة، التي راح ضحيتها عدد من العاملين، في عهد الإدارة الجديدة.

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