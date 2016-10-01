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بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 15:34 عاجل..حادثة سير مروعة بطريق الموت تيزي نتيشكا | حوادث و حقوق
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شهدت طريقة الموت ''تيزي نتشكا، ظهر اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، عقب سقوط شاحنة من أعلى منعرج حاد.

"شوف تيفي"

شهدت طريقة الموت "تيزي نتشكا، ظهر اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، عقب سقوط شاحنة من أعلى منعرج حاد.

 وتعود أسباب وقوع هذه الحادثة الخطيرة، إلى السرعة المفرطة التي كانت تسير بها شاحنة من الحجم الكبير، والتي انقلبت وسقطت من أعلى المنعرج، ما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.

 وفور وقوع الحادث، حلت مصالح الدرك الملكي بعين المكان، وفتحت تحقيقا بالموضوع، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش.

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