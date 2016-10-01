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بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 15:30 خطير..شوفو شحال شدو ديال القرقوبي فتطوان | حوادث و حقوق
خطير..شوفو شحال شدو ديال القرقوبي فتطوان
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، مساء أمس الخميس، من توقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية أحدهما

شوف تيفي:

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، مساء أمس الخميس، من توقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية والأقراص المهلوسة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية التفتيش التي أجريت بمنزل أحد المشتبه فيهما بمدينة الفنيدق، أسفرت عن حجز 19 ألف و560 قرصا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، و350 غراما من المخدرات القوية، و380 غراما من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى دراجة نارية.

وأضاف المصدر ذاته أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن أحد المشتبه فيهما الموقوفين يعتبر هو المزود الرئيسي بالأقراص المهلوسة للشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها خلال الأسبوع المنصرم بمدينة الدار البيضاء، والتي تم العثور بحوزة أعضائها على 1500 قرص مخدر بمنطقة عين الشق، و9000 قرص مخدر من نفس النوع بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء.

وذكرت المديرية العامة أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في سياق التدخلات الأمنية المكثفة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات، وتحديدا ترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات القوية.

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