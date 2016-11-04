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بالصور..افتتاح فرع جديد للاتحاد الدولي لسكك الحديدية بالبيضاء
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 15:23 بالصور..افتتاح فرع جديد للاتحاد الدولي لسكك الحديدية بالبيضاء | اقتصاد
بالصور..افتتاح فرع جديد للاتحاد الدولي لسكك الحديدية بالبيضاء
تم صباح اليوم الجمعة، افتتاح فرع جديد للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، بمحطة الميناء البيضاء بالعاصمة الاقتصادية، بحضور العديد من الفعاليات المعروفة في مجال النقل السككي.

"شوف تيفي":

تم صباح اليوم الجمعة، افتتاح فرع جديد للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، بمحطة الميناء البيضاء بالعاصمة الاقتصادية، بحضور العديد من الفعاليات المعروفة في مجال النقل السككي.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن هذا الافتتاح عرف مشاركة محمد ربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة إفريقيا، بالإضافة إلى جان بيير لوبينو المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، و فلافيين مفومو إندو وزيرة النقل واللوجيستيك بجمهورية الغابون ، إضافة إلى ممثلي شبكات سككية إفريقية .

وأضاف الموفد كذلك بأن اللقاء الذي جمع بين الأسماء المذكورة، تم خلاله بالإضافة إلى افتتاح فرع جديد للاتحاد الدولي للسكك الحديدة بالبيضاء بدل تونس، عرف كذلك مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بخطة عمل الاتحاد المذكور خلال سنة 2017، وأيضا مناقشة التجربة المغربية الرائدة على المستوى الإفريقي في المجال السككي.

افتتاح فرع جديد للاتحاد الدولي لسكك الحديدية بالبيضاء

افتتاح فرع جديد للاتحاد الدولي لسكك الحديدية بالبيضاء

افتتاح فرع جديد للاتحاد الدولي لسكك الحديدية بالبيضاء

افتتاح فرع جديد للاتحاد الدولي لسكك الحديدية بالبيضاء

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ربيع لخليع السكك الحديدية ميناء طنجة العاصمة الاقتصادية النقل السككي إفريقية البيضاء

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