بالصورة.. فنانة سورية من أم جزائرية تكشف حقيقة مثيرة بخصوص سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية

عبرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها على الانستغرام عن حزنها الكبير لاعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية، مؤكدة بأنه إنسان طيب ولا يمكن أذية أي إنسان وحتى نملة تدب على

"شوف تيفي"

عبرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها على الانستغرام عن حزنها الكبير لاعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية، مؤكدة بأنه إنسان طيب ولا يمكن أذية أي إنسان وحتى نملة تدب على الأرض.

وعلقت طافش على صورة جمعتها بالمعلم سعد لمجرد " ليس لأنه نجم وليس لأنه فنان وصل بنجاحه الى ما لم يصل له البعض .. ليس لأغانيه و ليس لصوته و شهرته .. بل لإنسانيته لطيبته لأخلاقه التي اعرفها جيدا و أشهد له بها .. و يشهد له بها كل من يعرفه عن قرب .. لبره بوالديه الرائعين الطيبين لعطفه على ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مناسبة لمساعدته للفقراء و الكثير الكثير من الطيب الذي أعرفه و لا تعرفونه عن أخلاق سعد الذي لا يستطيع أن يؤذي نملة تدب على الأرض ..ومهما كانت النتيجة .. أنا على يقين ببراءة سعد وعلى يقين بأن الأمر مكيدة مدبرة".

وتفاعل عشاق الفنانة السورية من أصل جزائري، حيث أكد الجميع مساندتها في تقديم الدعم المعنوي للفنان المغربي سعد لمجرد متمنين في الوقت ذاته أن يحصل على البراءة ويغادر أسوار السجن في القريب العاجل.