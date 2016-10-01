سار للمغاربة.. رسميا تطبيق العودة إلى الاتصال المجاني عبر الواتساب والفايبر.. وها علاش

قررت شركات الاتصالات الثلاثة بالمغرب، بطلب من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إعادة إطلاق خدمات VoIP التي تعمل بها تطبيقات الواتساب والفايبر والسكايب.

"شوف تيفي"

قررت شركات الاتصالات الثلاثة بالمغرب، بطلب من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إعادة إطلاق خدمات VoIP التي تعمل بها تطبيقات الواتساب والفايبر والسكايب.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن إعادة المكالمات المجانية، جاء بمناسبة اقتراب انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ العالمي "كوب 22" والذي ستجرى فعاليته بمراكش الحمراء خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و 1 نونبر الجاري.

تجدر الإشارة على أن المغاربة وفور منع الاتصال المجاني بواسطة التطبيقات المذكورة، قاموا بإطلاق العديد من الحملات الفايسبوكية التي كلفت شركات الاتصالات بالمغرب خسائر مادية مهمة.