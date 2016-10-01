 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سار للمغاربة.. رسميا تطبيق العودة إلى الاتصال المجاني عبر الواتساب والفايبر.. وها علاش | مجتمع

سار للمغاربة.. رسميا تطبيق العودة إلى الاتصال المجاني عبر الواتساب والفايبر.. وها علاش

عاجل:الضحى تكشف تفاصيل علاقتها بسعد لمجرد وها علاش حيدات إعلانات لمعلم بعد اعتقاله بفرنسا | اقتصاد

عاجل:الضحى تكشف تفاصيل علاقتها بسعد لمجرد وها علاش حيدات إعلانات لمعلم بعد اعتقاله بفرنسا

سكوب: هذا هو الاسم السري الذي اختاره الحسن الثاني للمسيرة الخضراء تيمنا بملحمة الرسول الكريم | بوليتيك

سكوب: هذا هو ''الاسم السري'' الذي اختاره الحسن الثاني للمسيرة الخضراء تيمنا بملحمة الرسول الكريم

عاجل من باريس..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد..و الأخير قد يتهم بالعنف و ليس الاغتصاب | ثقافة و فنون

عاجل من باريس..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد..و الأخير قد يتهم بالعنف و ليس الاغتصاب

عاجل وبالفيديو..سيارة مفخخة تستهدف شخصية معروفة في مصر.. وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل وبالفيديو..سيارة مفخخة تستهدف شخصية معروفة في مصر.. وهذه هي التفاصيل

عاجل.. سيارة فاخرة تقتل شخصا بالبيضاء وتفر من مكان الحادث..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. سيارة فاخرة تقتل شخصا بالبيضاء وتفر من مكان الحادث..وهذه هي التفاصيل

بن كيران يلتقي العنصر اليوم للحسم في تشكيل الحكومة | بوليتيك

بن كيران يلتقي العنصر اليوم للحسم في تشكيل الحكومة

عاجل.. مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 100 في انفجار ديار بكر بتركيا | دولي

عاجل.. مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 100 في انفجار ديار بكر بتركيا

عاجل بالفيديو والصور..هذا مصير الشاب الذي هدد برمي نفسه من أعلى برج للاتصالات بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل بالفيديو والصور..هذا مصير الشاب الذي هدد برمي نفسه من أعلى برج للاتصالات بمراكش

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

سار للمغاربة.. رسميا تطبيق العودة إلى الاتصال المجاني عبر الواتساب والفايبر.. وها علاش
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 14:12 سار للمغاربة.. رسميا تطبيق العودة إلى الاتصال المجاني عبر الواتساب والفايبر.. وها علاش | مجتمع
سار للمغاربة.. رسميا تطبيق العودة إلى الاتصال المجاني عبر الواتساب والفايبر.. وها علاش
قررت شركات الاتصالات الثلاثة بالمغرب، بطلب من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إعادة إطلاق خدمات VoIP التي تعمل بها تطبيقات الواتساب والفايبر والسكايب.

"شوف تيفي"

قررت شركات الاتصالات الثلاثة بالمغرب، بطلب من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إعادة إطلاق خدمات VoIP التي تعمل بها تطبيقات الواتساب والفايبر والسكايب.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن إعادة المكالمات المجانية، جاء بمناسبة اقتراب انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ العالمي "كوب 22" والذي ستجرى فعاليته بمراكش الحمراء خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و 1 نونبر الجاري.

تجدر الإشارة على أن المغاربة وفور منع الاتصال المجاني بواسطة التطبيقات المذكورة، قاموا بإطلاق العديد من الحملات الفايسبوكية التي كلفت شركات الاتصالات بالمغرب خسائر مادية مهمة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المغاربة الفايبر السكايب مراكش التطبيقات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

10 آلاف إطار تربوي يضربون عن الطعام 4 أيام تزامنا مع كوب 22 بمراكش | مجتمع

10 آلاف إطار تربوي يضربون عن الطعام 4 أيام تزامنا مع كوب 22 بمراكش

بالصورة.. تسريب خطبة صلاة الجمعة.. وهذا هو موضوعها | مجتمع

بالصورة.. تسريب خطبة صلاة الجمعة.. وهذا هو موضوعها

بيناتنا: علاش Les couples مبقاوش كيتزوجو؟ بث مباشر | مجتمع

بيناتنا: علاش Les couples مبقاوش كيتزوجو؟ بث مباشر

عاجل: هذه هوية ملتقط صورة سعد لمجرد لحظة اعتقاله | مجتمع

عاجل: هذه هوية ملتقط صورة سعد لمجرد لحظة اعتقاله

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. بعد المرحوم محسن فكري..دين يسر يناقش إثارة الفتنة من الناحية الدينية | مع الراقي
منذ 58 دقيقة

بالفيديو.. بعد المرحوم ''محسن فكري''..دين يسر يناقش إثارة الفتنة من الناحية الدينية

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 نونبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 نونبر 2016 | شوف تيفي

أحوال الطقس ليوم الخميس 04 نونبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم الخميس 04 نونبر 2016

بالفيديو.. مقتل شخص على الأقل وإصابة 30 آخرين في إنفجار إستهدف مبنى للشرطة في انفجار تركيا | قنوات أخرى

بالفيديو.. مقتل شخص على الأقل وإصابة 30 آخرين في إنفجار إستهدف مبنى للشرطة في انفجار تركيا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سار للمغاربة.. رسميا تطبيق العودة إلى الاتصال المجاني عبر الواتساب والفايبر.. وها علاش | مجتمع
منذ 10 دقائق

سار للمغاربة.. رسميا تطبيق العودة إلى الاتصال المجاني عبر الواتساب والفايبر.. وها علاش

عاجل:الضحى تكشف تفاصيل علاقتها بسعد لمجرد وها علاش حيدات إعلانات لمعلم بعد اعتقاله بفرنسا | اقتصاد

عاجل:الضحى تكشف تفاصيل علاقتها بسعد لمجرد وها علاش حيدات إعلانات لمعلم بعد اعتقاله بفرنسا

سكوب: هذا هو الاسم السري الذي اختاره الحسن الثاني للمسيرة الخضراء تيمنا بملحمة الرسول الكريم | بوليتيك

سكوب: هذا هو ''الاسم السري'' الذي اختاره الحسن الثاني للمسيرة الخضراء تيمنا بملحمة الرسول الكريم

عاجل من باريس..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد..و الأخير قد يتهم بالعنف و ليس الاغتصاب | ثقافة و فنون

عاجل من باريس..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد..و الأخير قد يتهم بالعنف و ليس الاغتصاب

﻿ ﻿
اليوم 13:34 GMT

عاجل من باريس..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد..و الأخير قد يتهم بالعنف و ليس الاغتصاب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.