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عاجل من باريس..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد..و الأخير قد يتهم بالعنف و ليس الاغتصاب
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 13:34 عاجل من باريس..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد..و الأخير قد يتهم بالعنف و ليس الاغتصاب | ثقافة و فنون
عاجل من باريس..تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد..و الأخير قد يتهم بالعنف و ليس الاغتصاب
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد أن الأخير نفى في التحقيقات أن يكون قد اغتصب الفتاة الفرنسية.

شوف تيفي: م غ

علمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد أن الأخير نفى في التحقيقات أن يكون قد اغتصب الفتاة الفرنسية.

وحسب مصادرنا فإن التهمة المفروض أن توجه لسعد لمجرد هي التعنيف و ليس الاغتصاب كما تدعي الفتاة الفرنسية، حيث كشف سعد للمحامي الفرنسي إيريك دوبون موريتي الذي زاره بعد تأجيل القضية بسجن Fleury ، أنه يتوفر على رسائل نصية في هاتفه المحمول، تكشف نوعية العلاقة التي كانت بينهما.

و أكدت مصادر عديدة أن علاقة سابقة كانت تربط سعد بالفتاة الفرنسية حيث سبق أن التقيا أكثر من مرة مما يفنذ فرضية اغتصابها.

و في سياق متّصل، كان المدّعي العام قد رفض منح الفنان المغربي السراحٍ المؤقت بعد الاستئناف إلى حين موعد محاكمته، وذلك بعد استناده إلى تقرير الخبرة الطبية الذي أكّد الاعتداء، وأقرّ أنّ سعد كان تحت تأثير الكحول والمخدّرات حين اعتدى على الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً، من جنسية فرنسية.

ومن المنتظر أن يمثل المجرد مجدداً يوم الأربعاء المقبل أمام المحكمة الجنائية في باريس، بعد أن وجّه له المدّعي العام تهماً، يمكن أن تصل عقوبتها إلى 15 سنة وفق القانون الفرنسي المتعلّق بالعنف والاعتداء الجنسي.

و أكدت ذات المصادر،أن المواجهة التي ستكون بين الفنان المغربي و الفتاة التي تتهرب لحد الآن،ستكشف عن مجموعة من الحقائق، حيث من المحتمل أن تتجه التحقيقات إلى أن سعد متهم بالتعنيف و ليس الاغتصاب مما يؤكد متابعته في حالة سراح.

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شوف تيفي المغرب سعد لمجرد اغتصاب قضية عنف

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