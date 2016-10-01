عاجل وبالفيديو..سيارة مفخخة تستهدف شخصية معروفة في مصر.. وهذه هي التفاصيل

"شوف تيفي"
انفجرت بمدينة نصر بمصر، اليوم الجمعة، سيارة مفخخة، استهدفت المستشار أحمد أبو الفتوح الذي يتكفل بقضايا متهم فيها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
وحسب موقع اليوم السابع فإن مصدرا أمنيا كشف له بأن جماعة الإخوان وراء ارتكاب الواقعة، وتجرى قوات الأمن عمليات تمشيط للمنطقة لملاحقة الجناة.
وأوضح ذات الموقع بأن أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغاً بانفجار سيارة مفخخة بمدينة نصر، وهرعت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، للفحص والوقوف على ملابسات الواقعة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.