عاجل وبالفيديو..سيارة مفخخة تستهدف شخصية معروفة في مصر.. وهذه هي التفاصيل

انفجرت بمدينة نصر بمصر، اليوم الجمعة، سيارة مفخخة، استهدفت المستشار أحمد أبو الفتوح الذي يتكفل بقضايا متهم فيها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

"شوف تيفي"

انفجرت بمدينة نصر بمصر، اليوم الجمعة، سيارة مفخخة، استهدفت المستشار أحمد أبو الفتوح الذي يتكفل بقضايا متهم فيها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وحسب موقع اليوم السابع فإن مصدرا أمنيا كشف له بأن جماعة الإخوان وراء ارتكاب الواقعة، وتجرى قوات الأمن عمليات تمشيط للمنطقة لملاحقة الجناة.

وأوضح ذات الموقع بأن أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغاً بانفجار سيارة مفخخة بمدينة نصر، وهرعت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، للفحص والوقوف على ملابسات الواقعة.