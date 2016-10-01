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بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 13:28 عاجل.. سيارة فاخرة تقتل شخصا بالبيضاء وتفر من مكان الحادث..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل.. سيارة فاخرة تقتل شخصا بالبيضاء وتفر من مكان الحادث..وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' أن ساحة النصر بدرب عمر بالبيضاء، شهدت صباح اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن ساحة النصر بدرب عمر بالبيضاء، شهدت صباح اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة فاخرة من نوع "رونج روفر"، كانت تسير بسرعة جنونية، ودهست الضحية البالغ من العمر 43 عاما، ليلفظ هذا الأخير أنفاسه الأخيرة على الفور.

وأضاف المصدر ذاته بأن سائق السيارة فر من المكان فور وقوع الحادث، موضحا بأن المصالح الأمنية في طريقها إلى الوصول لصاحب السيارة خلال الساعات المقبلة بعد أن رصدت الكاميرات المثبتة في الشارع لحظات وقوع هذا الحادث المروع.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ساحة النصر سيارة فاخرة سرعة جنونية المصالح الأمنية السيارة رونج روفر

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