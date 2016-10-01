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بن كيران يلتقي العنصر اليوم للحسم في تشكيل الحكومة
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 13:02 بن كيران يلتقي العنصر اليوم للحسم في تشكيل الحكومة | بوليتيك
بن كيران يلتقي العنصر اليوم للحسم في تشكيل الحكومة
كشف مصدر مطلع أن عبد الإله بن كيران المكلف بتشكيل الحكومة، سيستقبل اليوم الجمعة، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر لمواصلة التشاور والنقاش لتشكيل التحالف الحزبي الذي سيشارك في

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع أن عبد الإله بن كيران المكلف بتشكيل الحكومة، سيستقبل اليوم الجمعة، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر لمواصلة التشاور والنقاش لتشكيل التحالف الحزبي الذي سيشارك في الحكومة الثانية بقيادة العدالة والتنمية.

وأوضحت ذات المصادر، أن إجتماع اليوم الذي وصفته "بإجتماع الحسم" سيكون مصيريا بالنسبة لتشكيل الحكومة، حيث أفادت ذات المصادر، أن فشل إجتماع اليوم المرتقب، سيدفع ببن كيران إلى البحث عن سبيل أخر، أو الخروج بتصريح إعلامي لإعلان "وجود عقبات ضد تشكيل الحكومة الثانية تحث رئاسته".

من جهة ثانية، قالت مصادر خاصة، أن إعلان عبد الإله بن كيران فشله في تشكيل الحكومة أمر مستبعد، لكن لقاءاته المرتقبة سواء مع الحركة الشعبية أو حزب التجمع الوطني للأحرار في الأيام المقبلة، ستكون حاسمة.

وسبق لعبد الإله بن كيران، أن صرح لقناة إعلامية ألمانية أنه يحتاج فقط لحزب لديه 20 نائبا برلمانيا، ليعلن عن تشكيل الحكومة لكن التحالفات بين بعض الأحزاب السياسية بعد الإنتخابات صعبت الحسم، رغم إعلان بن كيران نفسه عن إتفاق نهائي مع حزب الإستقلال والتقدم والإشتراكية لتشكيل الحكومة المقبلة.

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الحكومة العنصر بن كيران اللقاءات الإعلام الأحزاب الحسم شوف تيفي

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