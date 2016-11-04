عاجل بالفيديو والصور..هذا مصير الشاب الذي هدد برمي نفسه من أعلى برج للاتصالات بمراكش

اعتقلت مصالح الدرك الملكي بباب دكالة بمراكش، قبل قليل، الشاب الذي هدد بالانتحار من خلال رمي نفسه من أعلى برج للاتصالات بدوار اولاد بلعيكيد بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش.

"شوف تيفي"



اعتقلت مصالح الدرك الملكي بباب دكالة بمراكش، قبل قليل، الشاب الذي هدد بالانتحار من خلال رمي نفسه من أعلى برج للاتصالات بدوار اولاد بلعيكيد بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش.

وحسب مصادر مراكشية فإن الشاب الملقب بـ "جبوح" وهو من دوي السوابق العدلية تم اقتياده مباشرة بعد نزوله من البرج إلى القيادة الإقليمية للدرك بباب دكالة للتحقيق معه، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وكان دوار أولاد بنعكيد، قد عرف صباح اليوم الجمعة حالة استنفار أمني وتجمع للعشرات من المواطنين، الذين أحاطوا بالشاب المذكور والذي هدد بالانتحار من خلال رمي نفسه من أعلى برج " ريزو" لأسباب تبقى مجهولة.