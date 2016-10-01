بعد الطرد التعسفي لمقدم الأخبار طموح: المكتب النقابي لقناة ميدي 1 تيفي يخرج ببلاغ قوي وناري

في أول رد فعل على استغناء قناة ميدي 1 تيفي على الصحفي محمد أنس طموح، أوضح المكتب النقابي لمهنيي ميدي1 تيفي أنه علم بقرار إدارة القناة طرد طموح، وذلك على خلفية خطأ وقع في نشرة إخبارية قدمها صبيحة

"شوف تيفي"

في أول رد فعل على استغناء قناة ميدي 1 تيفي على الصحفي محمد أنس طموح، أوضح المكتب النقابي لمهنيي ميدي1 تيفي أنه علم بقرار إدارة القناة طرد طموح، وذلك على خلفية خطأ وقع في نشرة إخبارية قدمها صبيحة السبت الماضي، مشيرا على أن إجراء التحريات بهذا الخصوص بين أن هذا الخطأ جاء نتيجة لتداخل عدد من الأسباب التنظيمية والتقنية، بالإضافة إلى تبعات التحول إلى النظام الجديد "داليت"، والضغط النفسي الممارس على كافة المهنين.



وأكد المكتب المذكور في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن قرار طرد الصحفي طموح تعسفي وغير مبرر، ولا ينسجم مع طبيعة الخطأ وسياقه وحيثياته، موضحا بأن الحادث لا يشكل حالة معزولة، وإنما ينضاف إلى سلسلة من الحوادث الممنهجة، التي راح ضحيتها عدد من العاملين، في عهد الإدارة الجديدة.

ودعا المكتب النقابي إدارة القناة إلى العدول عن قرار الطرد، محملا إياها مسؤولية تعنتها وإصرارها عليه، ومحذرا من مغبة الاستمرار في تبني أسلوب الرقابة البوليسية، ونهج سياسة الترهيب، والتسويف، وتصيد الأخطاء، والتشهير، ومؤكدا على أن المدخل لضمان جودة المضامين يمر بالأساس عبر احترام التخصصات، وضخ دماء جديدة في القناة، وجلب الخبرة الخارجية، واستقطاب أصحاب التجربة في التلفزيون، لتعزيز الموارد البشرية الداخلية، المشهود لها بالتميز والكفاءة والاحترافية.

وسجل المكتب حسب ذات البلاغ أن شبكة برامج القناة تشهد تضخما غير مسبوق ،فبالإضافة إلى المواجيز الإخبارية والنشرات المفصلة، التي تتوزع ما بني الساعة السادسة صباحا والحادية عشرة ليلا، تم إطلاق ما لا يقل عن اثني عشر برنامجا جديدا، دون أن تتوفر الشروط التنظيمية والبشرية والمهنية لإنجاحها.

وأوضح ذات المكتب بأن شبكة البرامج الجديدة، صارت تشكل عبئا حقيقيا على المهنيين في مختلف الأقسام كما أصبح الإنتاج اليومي لا يراعي شروط الجودة والمعايير المهنية، نظرا للخصاص الحاد في الموارد البشرية، والمراهنة على الكم، وغياب التكوين المستمر، وانعدام ثقافة الاعتبار، وعدم تقدير المجهودات الاستثنائية للمهنيين.

وختم المكتب النقابي لقناة ميدي 1 تيفي بلاغه بالتأكيد على إن يتشبث بروحه النضالية، ومبادئه الأصيلة، ويرفض أي محاولة للابتزاز أو المساومة، مؤكداً مواصلة برنامجه النضالي المفتوح على جميع السيناريوهات، بغية تحقيق مطالبه الجماعية المشروعة وعلى رأسها مطلب الكرامة.