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سار للمغاربة : المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشركاؤه يقررون حفر بئر ثالثة بعد التأكد من وجود الغاز
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 12:02 سار للمغاربة : المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشركاؤه يقررون حفر بئر ثالثة بعد التأكد من وجود الغاز | اقتصاد
سار للمغاربة : المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشركاؤه يقررون حفر بئر ثالثة بعد التأكد من وجود الغاز
قرر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وشريكاه ''أوجيف'' و''ساوند إنرجي'' بمنطقة البحث المرخص لها تندرارة الكبير، (إقليم فيكيك) حفر بئر ثالثة (تي أو 8) في يناير 2017 لمدة ثلاثة أشهر.

شوف تيفي 

قرر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وشريكاه "أوجيف" و"ساوند إنرجي" بمنطقة البحث المرخص لها تندرارة الكبير، (إقليم فيكيك) حفر بئر ثالثة (تي أو 8) في يناير 2017 لمدة ثلاثة أشهر.

وكشف بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن التجارب والاختبارات القصيرة الأمد، التي أجريت مؤخرا، أكدت وجود الغاز، فيما ستجرى تجارب أخرى طويلة الأمد (من 70 إلى 80 يوما)، بعد عمليات تنظيف وتنشيط، مضيفا أن هذه العمليات ستتواصل حتى متم سنة 2016، حيث ستمكن نتائجها من معرفة أكبر بهذا الخزان.
و حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء إعتمادا على البلاغ، أن المكتب الوطني إتخذ وشركاءه هذا القرار للحسم بشأن تعميق البئر (تي أو 7)، التي انطلق حفرها في 21 شتنبر 2016، وتقييم إمكانات واحتياطات المنطقة.

وذكر البلاغ الذي بأن حفر البئر (تي أو 7) انطلق يوم 21 شتنبر 2016 وبلغ، في 7 أكتوبر المنصرم، عمقا نهائيا يصل طوله إلى 3 آلاف و459 مترا، وهو ما يوازي عمقا عموديا يبلغ ألفين و611 مترا، مشيرا إلى أنه تم إثر ذلك تجهيز البئر للاختبارات.

ولفت بلاغ المكتب إلى أن عملية التنقيب طويلة وتتطلب مراحلا مختلفة للأشغال قبل اتخاذ أي قرار.

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