يا ربي السلامة..العثور على طلاسم سحرية للتفرقة بين زوجين بالمغرب..وهذه هي الكلمات السحرية الخطيرة التي تم استخدامها بهذا الخصوص

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، صورة صادمة، تظهر قيام أحدهم بممارسة أعمال سحر وشعوذة على صورة زوجين بالمغرب.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، صورة صادمة، تظهر قيام أحدهم بممارسة أعمال سحر وشعوذة على صورة زوجين بالمغرب.

وتظهر هذه الصورة كتابة طلاسم سحرية مؤلمة وصعبة على صورة الزوجين مثل "السرطان والطلاق والموت والقتل والفراق والشتات".

وفور تداول هذه الصورة، تفاعل نشطاء الفايسبوك بشكل كبير، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم وغضبهم الشديد من الاستمرار في القيام بمثل هذه الممارسات الخطيرة التي قد تكون سببا في ضياع حياة العديد من الأبرياء، بينما اعتبر آخرون الأمر مجرد خرافات لا أساس لها من الصحة.