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بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 11:43 10 آلاف إطار تربوي يضربون عن الطعام 4 أيام تزامنا مع كوب 22 بمراكش | مجتمع
10 آلاف إطار تربوي يضربون عن الطعام 4 أيام تزامنا مع كوب 22 بمراكش
كشف بلاغ للمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي، عن تنظيم مسيرة وطنية بمراكش مرفوقة بمبيت ليلي يوم الأحد المقبل، يعقبها اعتصام بساحة جامع الفنا يوم الإثنين مع إضراب عن الطعام لمدة 96

شوف تيفي

كشف بلاغ للمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي، عن تنظيم مسيرة وطنية بمراكش مرفوقة بمبيت ليلي يوم الأحد المقبل، يعقبها اعتصام بساحة جامع الفنا يوم الإثنين مع إضراب عن الطعام لمدة 96 ساعة، تزامنا مع إفتتاح أشغال المؤتمر الدولي للمناخ في دورته 22، المقرر هذه السنة بمراكش.

وتأتي الخطوة التصعيدية للأطر التربوية، لإعلان رفضهم القاطع لمشروع التوظيف بالتعاقد الذي أقرته وزارة التربية الوطنية بشكل رسمي، "معتبرين أن الدولة تسعى من خلال التوظيف بالتعاقد إلى "الإجهاز والقضاء التام على ما تبقى من مكتسبات أبناء الشعب، وإعلان نهاية وموت كل القطاعات العمومية"، حسب تعبيرهم.

وأضاف البلاغ ذاته، أن "عقود التوظيف بالتعاقد من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تهدف إلى تشغيل أساتذة وإداريين كأجراء وفق عقود عمل محدودة غير مفضية إلى الترسيم كما هو مسطر بالبند العريض في المذكرة.

وسبق لوزارة التربية الوطنية، أن أعلنت بشكل رسمي، يوم الثلاثاء المنصرم، اعتماد التوظيف بالتعاقد سيشمل 11000 منصب في قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016.

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المذكرة الترسيم كوب 22 الإحتجاج القضاء الإجهاز القطاعات شوف تيفي

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