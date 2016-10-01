عاجل.. على طريقة ''عاشق خديجة'': شاب آخر يهدد بالانتحار برمي نفسه من أعلى برج للاتصالات ضواحي مراكش+فيديو

يعرف دوار أولاد بلعكيد بالجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش، في هذه اللحظات، حالة استنفار أمني كبير وسط تجمع للعشرات من المواطنين لمنع شاب من رمي نفسه من أعلى برج للاتصالات.

"شوف تيفي"



يعرف دوار أولاد بلعكيد بالجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش، في هذه اللحظات، حالة استنفار أمني كبير وسط تجمع للعشرات من المواطنين لمنع شاب من رمي نفسه من أعلى برج للاتصالات.



وحسب مصادر من مدينة مراكش فإن الشاب وهو من ذوي السوابق العدلية، ملقب بـ "جبوح" هدد الحاضرين بالانتحار ورمي نفسه من أعلى برج "الريزو".

وأضافت المصادر ذاتها بأن السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالإضافة إلى المواطنين المتواجدين بعين المكان، يحاولون إقناع " جبوح" بالعدول عن قراره.