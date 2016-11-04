بالصورة.. تسريب خطبة صلاة الجمعة.. وهذا هو موضوعها

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، تسريبا لموضوع خطبة صلاة الجمعة.
وتظهر الوثيقة المسربة والتي تحمل ختم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن موضوع خطبة صلاة الجمعة بمختلف المساجد بالمغرب سيكون حول ذكرى المسيرة الخضراء.
تجدر الإشارة إلى أن الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة، سيحتفل بعد غد الأحد، بالذكرى 41 للمسيرة الخضراء.
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