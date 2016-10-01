عاجل.. تفكيك خلية إرهابية خطيرة قامت بتداريب عسكرية بغابات مدينة بتطوان..وهذا ما كانت تنوي القيام به

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس الخميس في إطار رصد الخلايا الإرهابية المرتبطة بما يسمى بتنظيم ''الدولة الإسلامية''، من تفكيك خلية إرهابية

"شوف تيفي"



تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الجمعة في إطار رصد الخلايا الإرهابية المرتبطة بما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، من تفكيك خلية إرهابية مكونة من05 متطرفين مناصرين لهذا التنظيم الإرهابي، ينشطون بمدينة تطوان.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن التحريات الأولية أكدت أن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات"داعش"بالساحة السورية العراقية أو بفرعه بليبيا، قبل أن يقرروا إعلان "الجهاد" بالمملكة تنفيذا لتعليمات قادة هذاالتنظيم الإرهابي.

وذكر البلاغ أن المتابعة الأمنية، كشفت مدى الانخراط الكلي لعناصر هذه الخلية في الأجندة التخريبية التي سطرها التنظيم الإرهابي السالف الذكر، وذلك من خلال سعيهم الحثيث لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة، بعدما قام بعض المشتبه فيه بعمليات مراقبة وترصد لأهداف حساسة بمدينة تطوان تحضيرا لاستهدافها فيم خططهم التخريبي.

وأوضح المصدر ذاته بأن المشتبه فيهم، اعتادوا القيام بتداريب شبه عسكرية بالغابات المجاورة لمدينة تطوان من أجل الرفع من جاهزيتهم القتالية.

هذا وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الجاري معهم تحت إشراف النيابة العامة.