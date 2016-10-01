 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

4000 من المغاربة عطاهم الملك كريمات لكن ماشافوهاش لحد الآن | بوليتيك

4000 من المغاربة عطاهم الملك ''كريمات'' لكن ماشافوهاش لحد الآن

سار للمغاربة : المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشركاؤه يقررون حفر بئر ثالثة بعد التأكد من وجود الغاز | اقتصاد

سار للمغاربة : المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشركاؤه يقررون حفر بئر ثالثة بعد التأكد من وجود

يا ربي السلامة..العثور على طلاسم سحرية للتفرقة بين زوجين بالمغرب..وهذه هي الكلمات السحرية الخطيرة التي تم استخدامها بهذا الخصوص | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..العثور على طلاسم سحرية للتفرقة بين زوجين بالمغرب..وهذه هي الكلمات السحرية الخطيرة

10 آلاف إطار تربوي يضربون عن الطعام 4 أيام تزامنا مع كوب 22 بمراكش | مجتمع

10 آلاف إطار تربوي يضربون عن الطعام 4 أيام تزامنا مع كوب 22 بمراكش

عاجل.. على طريقة عاشق خديجة: شاب آخر يهدد بالانتحار برمي نفسه من أعلى برج للاتصالات ضواحي مراكش+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل.. على طريقة ''عاشق خديجة'': شاب آخر يهدد بالانتحار برمي نفسه من أعلى برج للاتصالات ضواحي

بالصورة.. تسريب خطبة صلاة الجمعة.. وهذا هو موضوعها | مجتمع

بالصورة.. تسريب خطبة صلاة الجمعة.. وهذا هو موضوعها

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية خطيرة قامت بتداريب عسكرية بغابات مدينة بتطوان..وهذا ما كانت تنوي القيام به | حوادث و حقوق

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية خطيرة قامت بتداريب عسكرية بغابات مدينة بتطوان..وهذا ما كانت تنوي القيام

عاجل.. إنفجار قوي يهز تركيا..وهذا عدد المصابين | دولي

عاجل.. إنفجار قوي يهز تركيا..وهذا عدد المصابين

سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها | حوادث و حقوق

سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية خطيرة قامت بتداريب عسكرية بغابات مدينة بتطوان..وهذا ما كانت تنوي القيام به
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 10:31 عاجل.. تفكيك خلية إرهابية خطيرة قامت بتداريب عسكرية بغابات مدينة بتطوان..وهذا ما كانت تنوي القيام به | حوادث و حقوق
عاجل.. تفكيك خلية إرهابية خطيرة قامت بتداريب عسكرية بغابات مدينة بتطوان..وهذا ما كانت تنوي القيام به
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس الخميس في إطار رصد الخلايا الإرهابية المرتبطة بما يسمى بتنظيم ''الدولة الإسلامية''، من تفكيك خلية إرهابية

"شوف تيفي"

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الجمعة في إطار رصد الخلايا الإرهابية المرتبطة بما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، من تفكيك خلية إرهابية مكونة من05 متطرفين مناصرين لهذا التنظيم الإرهابي، ينشطون بمدينة تطوان.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن التحريات الأولية أكدت أن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات"داعش"بالساحة السورية العراقية أو بفرعه بليبيا، قبل أن يقرروا إعلان "الجهاد" بالمملكة تنفيذا لتعليمات قادة هذاالتنظيم الإرهابي.

وذكر البلاغ أن المتابعة الأمنية، كشفت مدى الانخراط الكلي لعناصر هذه الخلية في الأجندة التخريبية التي سطرها التنظيم الإرهابي السالف الذكر، وذلك من خلال سعيهم الحثيث لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة، بعدما قام بعض المشتبه فيه بعمليات مراقبة وترصد لأهداف حساسة بمدينة تطوان تحضيرا لاستهدافها فيم خططهم التخريبي.

وأوضح المصدر ذاته بأن المشتبه فيهم، اعتادوا القيام بتداريب شبه عسكرية بالغابات المجاورة لمدينة تطوان من أجل الرفع من جاهزيتهم القتالية.

هذا وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الجاري معهم تحت إشراف النيابة العامة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مراقبة التراب الوطني المتبعة الأمنية الدولة الإسلامية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

يا ربي السلامة..العثور على طلاسم سحرية للتفرقة بين زوجين بالمغرب..وهذه هي الكلمات السحرية الخطيرة التي تم استخدامها بهذا الخصوص | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..العثور على طلاسم سحرية للتفرقة بين زوجين بالمغرب..وهذه هي الكلمات السحرية الخطيرة التي تم استخدامها بهذا الخصوص

عاجل.. على طريقة عاشق خديجة: شاب آخر يهدد بالانتحار برمي نفسه من أعلى برج للاتصالات ضواحي مراكش+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل.. على طريقة ''عاشق خديجة'': شاب آخر يهدد بالانتحار برمي نفسه من أعلى برج للاتصالات ضواحي مراكش+فيديو

سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها | حوادث و حقوق

سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها

عصابة تقوم بسرقة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة .. في هذه المنطقة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عصابة تقوم بسرقة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة .. في هذه المنطقة بالدارالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 نونبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 27 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 نونبر 2016 | شوف تيفي

أحوال الطقس ليوم الخميس 04 نونبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم الخميس 04 نونبر 2016

بالفيديو.. مقتل شخص على الأقل وإصابة 30 آخرين في إنفجار إستهدف مبنى للشرطة في انفجار تركيا | قنوات أخرى

بالفيديو.. مقتل شخص على الأقل وإصابة 30 آخرين في إنفجار إستهدف مبنى للشرطة في انفجار تركيا

بالفيديو.. صحفية لبنانية تدافع على المغرب بشراسة وتقمع صحفي أراد زعزعة استقرار المملكة بأسئلة استفزازية | قنوات أخرى

بالفيديو.. صحفية لبنانية تدافع على المغرب بشراسة وتقمع صحفي أراد زعزعة استقرار المملكة بأسئلة استفزازية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

4000 من المغاربة عطاهم الملك كريمات لكن ماشافوهاش لحد الآن | بوليتيك
منذ 7 دقائق

4000 من المغاربة عطاهم الملك ''كريمات'' لكن ماشافوهاش لحد الآن

سار للمغاربة : المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشركاؤه يقررون حفر بئر ثالثة بعد التأكد من وجود الغاز | اقتصاد

سار للمغاربة : المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشركاؤه يقررون حفر بئر ثالثة بعد التأكد من وجود

يا ربي السلامة..العثور على طلاسم سحرية للتفرقة بين زوجين بالمغرب..وهذه هي الكلمات السحرية الخطيرة التي تم استخدامها بهذا الخصوص | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..العثور على طلاسم سحرية للتفرقة بين زوجين بالمغرب..وهذه هي الكلمات السحرية الخطيرة

10 آلاف إطار تربوي يضربون عن الطعام 4 أيام تزامنا مع كوب 22 بمراكش | مجتمع

10 آلاف إطار تربوي يضربون عن الطعام 4 أيام تزامنا مع كوب 22 بمراكش

﻿ ﻿
اليوم 10:48 GMT

عاجل.. على طريقة ''عاشق خديجة'': شاب آخر يهدد بالانتحار برمي نفسه من أعلى برج للاتصالات ضواحي مراكش+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.