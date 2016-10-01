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عاجل.. إنفجار قوي يهز تركيا..وهذا عدد المصابين
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 09:59 عاجل.. إنفجار قوي يهز تركيا..وهذا عدد المصابين | دولي
عاجل.. إنفجار قوي يهز تركيا..وهذا عدد المصابين
أصيب 6 أشخاص نتيجة تفجير قوي وقع صباح اليوم الجمعة بالقرب من مبنى تابع لمديرية أمن ديار بكر جنوب شرقي تركيا وفق معلومات أولية.

"شوف تيفي"

أصيب 6 أشخاص نتيجة تفجير قوي وقع صباح اليوم الجمعة بالقرب من مبنى تابع لمديرية أمن ديار بكر جنوب شرقي تركيا وفق معلومات أولية.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية، فإن المبنى الذي وقع التفجير بالقرب منه يضم إدارة شعبتي مكافحة الإرهاب وقوات مكافحة الشغب في ولاية ديار بكر.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصادر أمنية أوضحت أن التفجير أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني المحيطة، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، بينما هرعت إلى عين المكان فرق الإطفاء وفرق وكالة الكوارث والطوارئ التركية.

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