 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها | حوادث و حقوق

سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها

عصابة تقوم بسرقة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة .. في هذه المنطقة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عصابة تقوم بسرقة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة .. في هذه المنطقة بالدارالبيضاء

دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم | منوعات

دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم

محاولة أخرى للانتحار.. شابة تقطع شرايين معصمها بشفرة حلاقة بشاطئ في الصويرة+صور | حوادث و حقوق

محاولة أخرى للانتحار.. شابة تقطع شرايين معصمها بشفرة حلاقة بشاطئ في الصويرة+صور

فضيحة تهز المحمدية.. قاصر تعاشر شخصا يكبرها بـ 38 سنة بمقابل مادي وتنجب من شخص آخر تقدم لخطبتها فرفضته ومارست معه الجنس المحرم | حوادث و حقوق

فضيحة تهز المحمدية.. قاصر تعاشر شخصا يكبرها بـ 38 سنة بمقابل مادي وتنجب من شخص آخر تقدم لخطبتها

رسميا : أعضاء الإتحاد الإفريقي يتوصلون بطلب المغرب الإنضمام للمنظمة | بوليتيك

رسميا : أعضاء الإتحاد الإفريقي يتوصلون بطلب المغرب الإنضمام للمنظمة

عاجل ومؤثر.. الشاب الذي أضرم النار في جسده بالبيضاء قال لوالدته المسامحة الواليدة.. وهذا هو السبب الذي جعله يحاول الانتحار | حوادث و حقوق

عاجل ومؤثر.. الشاب الذي أضرم النار في جسده بالبيضاء قال لوالدته ''المسامحة الواليدة''.. وهذا هو السبب

أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد | بوليتيك

أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد

أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد | بوليتيك

أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 02:09 سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها | حوادث و حقوق
سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها
أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط ، أمس الخميس، سيدة الأعمال المشهورة هند عشابي بالسجن النافذ لثلاثة سنوات، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة الخيانة الزوجية، بعد الدعوى القضائية التي تقدم بها في


"شوف تيفي"

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط ، أمس الخميس، سيدة الأعمال المشهورة هند عشابي بالسجن النافذ لثلاثة سنوات، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة الخيانة الزوجية، بعد الدعوى القضائية التي تقدم بها في حقها طليقها الدبلوماسي الكويتي محمد صالح مرافي، مع تقديم تعويض لهذا الأخير تبلغ قيمته 200 مليون سنتيم، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "لو ديسك" الناطق باللغة الفرنسية.

وأوضح الموقع ذاته بأن المحكمة، قررت كذلك سجن رجل الأعمال محسن بناني لثلاثة سنوات بنفس التهمة التي توبعت بها هند عشابي، بالإضافة إلى سجن شقيقتها لمدة 6 أشهر.
جدير بالذكر أن "شوف تيفي"، كانت سباقة للكشف عن فصول هذه القضية، التي شغلت الرأي العام المغربي مؤخرا.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لو ديسك هند عشابي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عصابة تقوم بسرقة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة .. في هذه المنطقة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عصابة تقوم بسرقة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة .. في هذه المنطقة بالدارالبيضاء

محاولة أخرى للانتحار.. شابة تقطع شرايين معصمها بشفرة حلاقة بشاطئ في الصويرة+صور | حوادث و حقوق

محاولة أخرى للانتحار.. شابة تقطع شرايين معصمها بشفرة حلاقة بشاطئ في الصويرة+صور

فضيحة تهز المحمدية.. قاصر تعاشر شخصا يكبرها بـ 38 سنة بمقابل مادي وتنجب من شخص آخر تقدم لخطبتها فرفضته ومارست معه الجنس المحرم | حوادث و حقوق

فضيحة تهز المحمدية.. قاصر تعاشر شخصا يكبرها بـ 38 سنة بمقابل مادي وتنجب من شخص آخر تقدم لخطبتها فرفضته ومارست معه الجنس المحرم

عاجل ومؤثر.. الشاب الذي أضرم النار في جسده بالبيضاء قال لوالدته المسامحة الواليدة.. وهذا هو السبب الذي جعله يحاول الانتحار | حوادث و حقوق

عاجل ومؤثر.. الشاب الذي أضرم النار في جسده بالبيضاء قال لوالدته ''المسامحة الواليدة''.. وهذا هو السبب الذي جعله يحاول الانتحار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الكاتبة المغربية ليلى السليماني تفوز بجائزة الغونكور أرقى الجوائز الأدبية الفرونكفونية | قنوات أخرى
منذ 38 دقيقة

الكاتبة المغربية ليلى السليماني تفوز بجائزة '' الغونكور '' أرقى الجوائز الأدبية الفرونكفونية

وزارة العدل تتواصل مع المواطنين في أول بادرة خلال الأيام المفتوحة بالرباط | قنوات أخرى

وزارة العدل تتواصل مع المواطنين في أول بادرة خلال الأيام المفتوحة بالرباط

فريق طبي ينجح في اجراء أول عملية لعلاج مرض الصرع بالمغرب | قنوات أخرى

فريق طبي ينجح في اجراء أول عملية لعلاج مرض '' الصرع '' بالمغرب

شوف الصحافة.. رصاص وسيوف في مواجهة أمن سلا | شوف الصحافة

شوف الصحافة.. رصاص وسيوف في مواجهة أمن سلا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها

عصابة تقوم بسرقة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة .. في هذه المنطقة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عصابة تقوم بسرقة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة .. في هذه المنطقة بالدارالبيضاء

دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم | منوعات

دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم

محاولة أخرى للانتحار.. شابة تقطع شرايين معصمها بشفرة حلاقة بشاطئ في الصويرة+صور | حوادث و حقوق

محاولة أخرى للانتحار.. شابة تقطع شرايين معصمها بشفرة حلاقة بشاطئ في الصويرة+صور

﻿ ﻿
اليوم 00:19 GMT

عاجل ومؤثر.. الشاب الذي أضرم النار في جسده بالبيضاء قال لوالدته ''المسامحة الواليدة''.. وهذا هو السبب الذي جعله يحاول الانتحار

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.