سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط ، أمس الخميس، سيدة الأعمال المشهورة هند عشابي بالسجن النافذ لثلاثة سنوات، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة الخيانة الزوجية، بعد الدعوى القضائية التي تقدم بها في



"شوف تيفي"

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط ، أمس الخميس، سيدة الأعمال المشهورة هند عشابي بالسجن النافذ لثلاثة سنوات، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة الخيانة الزوجية، بعد الدعوى القضائية التي تقدم بها في حقها طليقها الدبلوماسي الكويتي محمد صالح مرافي، مع تقديم تعويض لهذا الأخير تبلغ قيمته 200 مليون سنتيم، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "لو ديسك" الناطق باللغة الفرنسية.

وأوضح الموقع ذاته بأن المحكمة، قررت كذلك سجن رجل الأعمال محسن بناني لثلاثة سنوات بنفس التهمة التي توبعت بها هند عشابي، بالإضافة إلى سجن شقيقتها لمدة 6 أشهر.

جدير بالذكر أن "شوف تيفي"، كانت سباقة للكشف عن فصول هذه القضية، التي شغلت الرأي العام المغربي مؤخرا.



