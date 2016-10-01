عصابة تقوم بسرقة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة .. في هذه المنطقة بالدارالبيضاء

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق، أن عصابة مكونة من بعض الشباب، تنشط في ''الحي الحسني'' بمدينة الدار البيضاء، تقوم بعمليات سرقة ليلية في هذه الأيام.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدر موثوق، أن عصابة مكونة من بعض الشباب، تنشط في "الحي الحسني" بمدينة الدار البيضاء، تقوم بعمليات سرقة ليلية في هذه الأيام.

المصدر ذاته، الذي يشتغل سائق سيارة، ذكر أن العصابة المذكورة تقوم بسرقة راكبي سيارات الأجرة الصغيرة، على مستوى طريق مختصرة تمر وسط الفيلات من اتجاه سينما ميكاراما بعين الذياب في اتجاه "الحي الحسني".

وقد أشار مصدرنا إلى أن فردا من تلك العصابة يركب سيارة أجرة صغيرة، ويتوزع الباقون في مسار الطريق المختصرة، لكي يركبوا بدورهم السيارة، قبل أن يهددوا السائق بالأسلحة البيضاء. وقد أكد مصدرنا أنه تم الإخطار باختفاء ثلاث سيارات أجرة استعملت لسرقة ركابها، في نفس المنطقة، لافتا الانتباه إلى أن آخر ضحية للعصابة، كانت فتاة تعرضت هي وصديقتها للسرقة، يوم الاثنين الماضي، من سائق سيارة أجرة، باستعمال السلاح الأبيض، وهي مازالت تحتفظ بترقيمها في انتظار القبض على سائق السيارة.