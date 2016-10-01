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دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 01:14 دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم | منوعات
دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم
قال باحثون إن تدخين علبة سجائر في اليوم يمكن أن يسبب 150 تغيرا ضارا في خلايا رئة المدخن كل عام.

شوف تيفي

قال باحثون إن تدخين علبة سجائر في اليوم يمكن أن يسبب 150 تغيرا ضارا في خلايا رئة المدخن كل عام.

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية ساينس (العلوم)، اليوم الخميس، إن النتائج تظهر علاقة مباشرة بين عدد السجائر التي يدخنها المدخن على مدار حياته وعدد التحورات في الحمض النووي للأورام السرطانية.

ويقتل التدخين ما يصل إلى ستة ملايين شخص حول العالم كل عام وفي حال استمرت المعدلات الحالية للتدخين تتوقع منظمة الصحة العالمية أكثر من مليار حالة وفاة مرتبطة بالتدخين في القرن الحادي والعشرين.

وذكر الباحثون أنه في خلايا الرئة اكتشف الباحثون أن تدخين علبة من السجائر في المتوسط كل يوم يؤدي إلى 150 تحورا في كل خلية كل عام. وكل تحور مصدر محتمل لبدء "مجموعة أضرار جينية" يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة بالسرطان.

وأظهرت النتائج أيضا أن تدخين علبة سجائر يوميا يؤدي إلى 97 تحورا في كل خلية في الحنجرة و39 تحورا في الحلقوم و23 تحورا في الفم و18 تحورا في المثانة وستة تحورات في كل خلية في الكبد كل عام.

 

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شوف تيفي ورم سرطاني التدخين سيجارة سجائر دراسة

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