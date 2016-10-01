محاولة أخرى للانتحار.. شابة تقطع شرايين معصمها بشفرة حلاقة بشاطئ في الصويرة+صور

أقدمت شابة في مقتبل العمر، اليوم الخميس، على محاولة الانتحار بالقرب من شاطئ الصويرة، بعد أن قطعت شرايين معصمها بشفرة للحلاقة.





"شوف تيفي"





أقدمت شابة في مقتبل العمر، اليوم الخميس، على محاولة الانتحار بالقرب من شاطئ الصويرة، بعد أن قطعت شرايين معصمها بشفرة للحلاقة.



وحسب مصادر محلية فإن مجموعة من المواطنين، كانوا بعين المكان، ربطوا الاتصال، بسيارة الإسعاف التي قامت بنقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي العلاجات الضرورية.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع، للكشف عن الأسباب التي جعلت الشابة تقوم بمحاولة إنهاء حياتها.





