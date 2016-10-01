فضيحة تهز المحمدية.. قاصر تعاشر شخصا يكبرها بـ 38 سنة بمقابل مادي وتنجب من شخص آخر تقدم لخطبتها فرفضته ومارست معه الجنس المحرم

تمكنت مصالح أمن المحمدية نهاية الأسبوع المنصرم، من إيقاف شخصين، وذلك من أجل محاولة القتل والتغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه حمل وولادة.

"شوف تيفي"



تمكنت مصالح أمن المحمدية نهاية الأسبوع المنصرم، من إيقاف شخصين، وذلك من أجل محاولة القتل والتغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه حمل وولادة.



وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فإنه وبالعودة إلى معطيات البحث، فقد تبين على أن الضحية البالغة من العمر 18 سنة، كانت على علاقة غير شرعية بالمشتبه فيه الأول الذي سبق وأن غرر بها وهي قاصر، فافتض بكارتها ونتج عن ذلك حمل وولادة، في حين أن المشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 56 سنة كان قد تقدم لخطبتها فرفضت نظرا لعامل السن، لكنها في المقابل نسجت علاقة غير شرعية معه بمقابل مادي، حسب المعطيات الأولية للبحث.

وتجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيه الثاني سبق وأن تم إيقافه نهاية الأسبوع المنصرم على إثر اعتدائه على الضحية السالفة الذكر بواسطة سلاح أبيض داخل غرفة بدرب مراكش، وذلك على إثر خلاف بينهما، بحيث عوينت على الضحية آنذاك جروح متفاوتة الخطورة على مستوى إبطها الأيسر ووجهها وفخذها الأيمن وببطنها.

وتم إجراء البحث تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم تقديم الموقوفين كل فيما يخصه وذلك من أجل محاولة القتل والتغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه حمل وولادة، في حين لا تزال الضحية تحت المراقبة الطبية.