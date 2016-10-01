رسميا : أعضاء الإتحاد الإفريقي يتوصلون بطلب المغرب الإنضمام للمنظمة

أكدت السيدة نكوسازانا دلاميني زوما رئيسة مفوضية الإتحاد الإفريقي بأن طلب المغرب للإنضمام إلى المنظمة الإفريقية، سيتم توزيعه على مجموع أعضاء الاتحاد الإفريقي ابتداء من يوم غد رابع نونبر 2016''

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أكدت السيدة نكوسازانا دلاميني زوما رئيسة مفوضية الإتحاد الإفريقي بأن طلب المغرب للإنضمام إلى المنظمة الإفريقية، سيتم توزيعه على مجموع أعضاء الاتحاد الإفريقي ابتداء من يوم غد رابع نونبر 2016"

وكشفت قصاصة لوكالة المغرب العربي للإنباء، عن مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الخميس، مع نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي".

وتأتي الخطوة حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون "عقب الاتصال الهاتفي ليوم 31 أكتوبر 2016 بين الملك محمد السادس، والرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بخصوص توزيع الطلب المغربي للانضمام إلى المنظمة الإفريقية"